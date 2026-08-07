Se fue libre de Boca, en conflicto con la dirigencia y jugará por la permanencia en España

Su llegada al club italiano se produjo en enero de 2025, apenas unos meses después de finalizar su contrato con el Xeneize. Sin embargo, nunca llegó a debutar oficialmente con la camiseta de la Viola y fue cedido en dos oportunidades al Verona para ganar experiencia.

El conflicto con Boca que marcó su salida rumbo a Europa

La carrera de Valentini dio un giro inesperado durante 2024. Después de regresar de su préstamo en Aldosivi, el defensor había logrado afianzarse en Boca gracias a sus buenas actuaciones cada vez que le tocó reemplazar a Marcos Rojo. Incluso terminó consolidándose como una pieza importante del equipo de Jorge Almirón que alcanzó la final de la Copa Libertadores, perdida frente a Fluminense.

Su rendimiento también le permitió mantenerse como una alternativa para Diego Martínez y recibir una convocatoria de Lionel Scaloni para los amistosos frente a El Salvador y Costa Rica, aunque no llegó a debutar con la Selección Mayor. No obstante, el conflicto por la renovación de su contrato cambió completamente su situación.

Boca y el futbolista nunca lograron llegar a un acuerdo para extender el vínculo y la dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme decidió apartarlo de la consideración del plantel profesional hasta la finalización de su contrato. Aquella determinación también tuvo consecuencias en la Selección Sub-23, ya que el zaguero quedó fuera de la lista definitiva para disputar los Juegos Olímpicos de París 2024, pese a haber sido uno de los futbolistas habituales durante el ciclo.

Con 47 partidos oficiales y dos goles convertidos con la camiseta azul y oro, Valentini cerró su etapa en el club de la Ribera para iniciar una aventura europea que todavía busca despegar. Ahora, Alavés aparece como una oportunidad ideal para consolidarse en una de las ligas más competitivas del mundo y demostrar el nivel que supo exhibir durante su paso por Boca.