Se fue libre de Boca, en conflicto con la dirigencia y jugará por la permanencia en España
Después de un paso sin minutos, el defensor surgido en el Xeneize tiene encaminada su salida de la Fiorentina y continuará su carrera en el fútbol español.
Nicolás Valentini está muy cerca de concretar un nuevo desafío en el fútbol europeo. Luego de una etapa sin oportunidades en la Fiorentina, el defensor formado en Boca tiene avanzadas las negociaciones para incorporarse al Alavés, club que milita en LaLiga de España y que pretende reforzar su última línea con la llegada del argentino.
De acuerdo con la información publicada por el diario Marca, las conversaciones entre ambas instituciones ingresaron en la recta final y el acuerdo podría oficializarse en los próximos días. La intención del conjunto español es firmar un contrato de larga duración con el zaguero de 25 años, que buscará recuperar protagonismo después de un período con poca continuidad.
El equipo de Vitoria-Gasteiz afrontará una nueva temporada bajo la conducción de Quique Sánchez Flores, quien tomó las riendas del plantel luego de la salida de Eduardo Coudet, actualmente entrenador de River. Dentro del proyecto deportivo, Valentini aparece como una incorporación importante para fortalecer una defensa que buscará dar un salto de calidad en el campeonato español.
Nicolás Valentini continuará su carrera en España tras su paso por la Fiorentina
Si finalmente se concreta la operación, Valentini no será el único representante argentino dentro del plantel del Alavés. Allí coincidirá con Nahuel Tenaglia, ex lateral de Talleres; Lucas Boyé, delantero formado en River; y Facundo Garcés, ex Colón que actualmente atraviesa una suspensión impuesta por la FIFA tras utilizar documentación falsa para representar a Malasia.
El defensor llega después de haber sumado rodaje en Hellas Verona durante la última temporada de la Serie A. Aunque el conjunto italiano terminó descendiendo a la segunda categoría, el argentino disputó 21 encuentros oficiales y logró mantenerse en competencia luego de no encontrar espacio en Fiorentina.
Su llegada al club italiano se produjo en enero de 2025, apenas unos meses después de finalizar su contrato con el Xeneize. Sin embargo, nunca llegó a debutar oficialmente con la camiseta de la Viola y fue cedido en dos oportunidades al Verona para ganar experiencia.
El conflicto con Boca que marcó su salida rumbo a Europa
La carrera de Valentini dio un giro inesperado durante 2024. Después de regresar de su préstamo en Aldosivi, el defensor había logrado afianzarse en Boca gracias a sus buenas actuaciones cada vez que le tocó reemplazar a Marcos Rojo. Incluso terminó consolidándose como una pieza importante del equipo de Jorge Almirón que alcanzó la final de la Copa Libertadores, perdida frente a Fluminense.
Su rendimiento también le permitió mantenerse como una alternativa para Diego Martínez y recibir una convocatoria de Lionel Scaloni para los amistosos frente a El Salvador y Costa Rica, aunque no llegó a debutar con la Selección Mayor. No obstante, el conflicto por la renovación de su contrato cambió completamente su situación.
Boca y el futbolista nunca lograron llegar a un acuerdo para extender el vínculo y la dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme decidió apartarlo de la consideración del plantel profesional hasta la finalización de su contrato. Aquella determinación también tuvo consecuencias en la Selección Sub-23, ya que el zaguero quedó fuera de la lista definitiva para disputar los Juegos Olímpicos de París 2024, pese a haber sido uno de los futbolistas habituales durante el ciclo.
Con 47 partidos oficiales y dos goles convertidos con la camiseta azul y oro, Valentini cerró su etapa en el club de la Ribera para iniciar una aventura europea que todavía busca despegar. Ahora, Alavés aparece como una oportunidad ideal para consolidarse en una de las ligas más competitivas del mundo y demostrar el nivel que supo exhibir durante su paso por Boca.
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