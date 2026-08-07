Boca acelera la recuperación de La Bombonera: el curioso método que están utilizando

El trabajo del personal de mantenimiento se intensificó durante toda la semana debido a las condiciones climáticas adversas, que complicaron los tiempos habituales deregeneración del campo de juego.

Cuándo volverá Boca a jugar en La Bombonera

Mientras continúan las tareas sobre el césped, el club de la Ribera seguirá disputando sus partidos como local en el estadio Tomás Adolfo Ducó. Este sábado, el equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena volverá a presentarse en la cancha de Huracán cuando reciba a Vélez por la cuarta fecha del Torneo Clausura.

El escenario de Parque Patricios ya fue utilizado recientemente por el Xeneize, que consiguió una victoria por 1-0 frente a Estudiantes, y volverá a albergar otro compromiso oficial mientras avanzan los trabajos en Brandsen 805. La gran incógnita pasa ahora por la Copa Sudamericana: debe afrontar la serie de octavos de final frente a Deportivo Recoleta y todavía no existe una confirmación oficial sobre el estadio que utilizará para el encuentro de ida.

Aunque la posibilidad de regresar a La Bombonera continúa sobre la mesa, tampoco se descarta que el club vuelva a elegir el Ducó si las condiciones del campo de juego no alcanzan los estándares necesarios.