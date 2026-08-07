Boca acelera la recuperación de La Bombonera: el curioso método que están utilizando
Mientras el equipo continúa actuando como local en Huracán, la situación obligó al club a implementar un sistema tecnológico para mejorar el estado del césped.
Las intensas lluvias que afectaron durante los últimos días a la Ciudad de Buenos Aires también tuvieron un fuerte impacto sobre el campo de juego de La Bombonera. Con el objetivo de acelerar la recuperación del césped y reducir los tiempos de espera para volver a utilizar el estadio, Boca decidió incorporar un sistema de lámparas de calor que ya comenzó a funcionar sobre los sectores más comprometidos.
Las imágenes difundidas desde el estadio mostraron el novedoso dispositivo instalado mientras continuaba el mal tiempo. La tecnología busca compensar la falta de luz solar y favorecer la recuperación del terreno en una etapa clave para la planificación deportiva del club.
El sistema fue colocado especialmente sobre la zona del campo ubicada frente a los palcos, uno de los sectores que más sufrió las consecuencias del temporal y que requiere un tratamiento específico para recuperar las condiciones ideales de juego.
Cómo funciona el sistema que Boca implementó en La Bombonera
La utilización de este tipo de equipos no representa una novedad en el fútbol internacional. De hecho, durante diferentes ediciones de la Copa del Mundo pudo observarse un método similar en estadios techados o con poca exposición al sol.
En aquellos escenarios, las estructuras combinaban iluminación roja y azul para estimular la fotosíntesis y favorecer el crecimiento del césped natural. Aunque el sistema instalado en La Bombonera presenta algunas diferencias, el objetivo continúa siendo el mismo: acelerar la recuperación del terreno para garantizar una superficie en óptimas condiciones.
El trabajo del personal de mantenimiento se intensificó durante toda la semana debido a las condiciones climáticas adversas, que complicaron los tiempos habituales deregeneración del campo de juego.
Cuándo volverá Boca a jugar en La Bombonera
Mientras continúan las tareas sobre el césped, el club de la Ribera seguirá disputando sus partidos como local en el estadio Tomás Adolfo Ducó. Este sábado, el equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena volverá a presentarse en la cancha de Huracán cuando reciba a Vélez por la cuarta fecha del Torneo Clausura.
El escenario de Parque Patricios ya fue utilizado recientemente por el Xeneize, que consiguió una victoria por 1-0 frente a Estudiantes, y volverá a albergar otro compromiso oficial mientras avanzan los trabajos en Brandsen 805. La gran incógnita pasa ahora por la Copa Sudamericana: debe afrontar la serie de octavos de final frente a Deportivo Recoleta y todavía no existe una confirmación oficial sobre el estadio que utilizará para el encuentro de ida.
Aunque la posibilidad de regresar a La Bombonera continúa sobre la mesa, tampoco se descarta que el club vuelva a elegir el Ducó si las condiciones del campo de juego no alcanzan los estándares necesarios.
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