Habló "Pintita": Riquelme hace trascender la llegada de Gago a Boca pero el DT lo desmiente

Fue entonces cuando el entrenador argentino declaró: "Lo voy a aclarar, para serles sincero, no tuve ninguna oferta, yo no tuve ningún llamado de gente cercana a mí, ni de mi entorno ni nada, no sé de dónde salen estas informaciones, entonces, para mí fue muy tranquila la semana de trabajo porque fue una semana normal", señaló y dejó boquiabiertos a todos.

Al ser puntualmente consultado sobre si Boca lo había contactado, Gago fue categórico: "No, no me contactó nadie, no sé de dónde salió esa información, yo no tuve contacto con nadie de ningún club. Y lo vuelvo a repetir: ni conmigo ni con gente de mi entorno, nadie se comunicó", manifestó, desmintiendo por completo las versiones que indicaban su arribo inminente al club que preside Juan Román Riquelme.

Y agregó: "Todo puede pasar en el fútbol, está muy claro, perdemos cinco partidos y yo puedo no estar más, puede que esté siete años acá, pero yo siempre vivo el hoy. Soy muy claro en lo que pretendo, soy muy claro con el club, tengo comunicación constante y las cosas son muy claras. No sé por qué se instaló este rumor, pero bueno, es parte del fútbol, lo entiendo de esta manera y trato de alejarme de todo lo que es ajeno al día a día".

"Yo tengo contrato con el club, no tengo ofrecimiento de nadie", concluyó contundente.

