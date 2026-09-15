Vacaciones por Argentina: el pintoresco y accesible poblado salteño de 190 habitantes

Otro de sus atractivos está relacionado con la gastronomía regional y la cultura andina. Al tratarse de una localidad pequeña, la experiencia turística mantiene un perfil tranquilo y permite acercarse a las costumbres de la comunidad, lejos del movimiento que suele encontrarse en los destinos más concurridos.

Además, la ubicación de Seclantás permite utilizar al pueblo como punto de partida para recorrer distintos sectores de los Valles Calchaquíes. En la región aparecen paisajes de montaña y caminos vinculados a la producción vitivinícola, por lo que puede incorporarse fácilmente dentro de un recorrido más amplio por Salta.

La localidad también fue seleccionada entre las candidatas argentinas al programa Best Tourism Villages de ONU Turismo, iniciativa que distingue a pequeños destinos que utilizan el turismo como herramienta para conservar su patrimonio cultural y natural y promover el desarrollo de las comunidades locales.

Dónde queda y cómo llegar a Seclantás

Seclantás se encuentra en los Valles Calchaquíes, en la provincia de Salta, dentro de un entorno marcado por las montañas y pequeños poblados históricos. Su ubicación permite combinar la visita con otros destinos turísticos de esta reconocida región del norte argentino.

Para llegar desde la ciudad de Salta, el recorrido en auto supera los 180 kilómetros y una de las alternativas es viajar hacia el sur por la Ruta Nacional 68 para luego continuar por las rutas que atraviesan los Valles Calchaquíes hasta alcanzar la localidad.

Otra posibilidad es incorporar Seclantás dentro de un recorrido por los pueblos de la región. Su cercanía con otros puntos turísticos de los Valles Calchaquíes permite organizar una escapada de varios días, aprovechando el viaje para descubrir paisajes, gastronomía, artesanías y pequeños destinos rurales.

Con solamente 190 habitantes, Seclantás ofrece una propuesta diferente para las vacaciones por Argentina: tranquilidad, historia y tradiciones locales en uno de los escenarios naturales más reconocidos de Salta.