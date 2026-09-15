Daniela Arias hizo historia en los Juegos Suramericanos 2026: fue mamá, volvió y ganó el oro en FC 26
La representante argentina superó a la peruana Patricia Pérez en una dramática definición 7-6 en el último minuto del alargue para darle al país la primera presea dorada en esports.
El deporte argentino escribió un capítulo inédito e inolvidable en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. Daniela Arias se consagró campeona en la modalidad femenina de EA SPORTS FC 26 y le otorgó a la delegación nacional la primera medalla de oro en la historia de las disciplinas de esports dentro del certamen.
La jugadora oriunda de José C. Paz protagonizó una final repleta de dramatismo frente a la peruana Patricia Pérez. Tras repartirse las primeras partidas de la serie —triunfo 3-2 de la albiceleste en el inicio y un categórico 4-0 para la rival en el segundo juego—, la historia se definió en un tercer encuentro inolvidable. El cruce llegó al alargue y, tras quedar abajo 6-5 a los 100 minutos, Arias niveló las acciones con un golazo de Lionel Messi al ángulo. Finalmente, al minuto 120, Giuliano Simeone convirtió el 7-6 definitivo para evitar los penales y desatar el festejo.
Daniela Arias hizo historia para Argentina en los Juegos Suramericanos
La hazaña cobra un valor aún más significativo por el contexto personal de la protagonista. Arias, que había competido durante años en eFootball y representado a instituciones como Atlético Tucumán, tomó la decisión de colgar el joystick tras convertirse en madre en 2025. Sin embargo, la convocatoria oficial para vestir los colores del país reavivó su pasión deportiva y la impulsó a preparar lo que definió como su "last dance".
"Dormí con la medalla puesta. Siento que hice lo mejor que pude y manejé muy bien la cabeza. Algunas chicas nunca pausaron y poder estar al nivel en tan poco tiempo es un orgullo para mí, es mérito doble", remarcó la campeona al evaluar su rendimiento en instancias decisivas ante la mirada del público.
Durante la fase de grupos, la paceña superó a la colombiana Cindy Espinosa (1-0), cayó 5-4 ante la propia Pérez y luego abrochó contundentes victorias frente a la uruguaya Manuela López (4-1) y la paraguaya Verónica Chávez (8-2). En semifinales volvió a cruzar a Espinosa, firmando su pasaje a la final con un contundente global de 3-0 y 3-1.
El logro de Arias encabezó una jornada brillante para la delegación albiceleste en la disciplina. Argentina sumó tres medallas en total gracias al aporte de la presea de plata conseguida por Bruno Coleff en Assetto Corsa GT y el bronce obtenido por Lautaro Zuviría en la rama masculina de FC, a la espera de lo que suceda con el representativo nacional en VALORANT.
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