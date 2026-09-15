Daniela Arias hizo historia en los Juegos Suramericanos 2026: fue mamá, volvió y ganó el oro en FC 26

La jugadora oriunda de José C. Paz protagonizó una final repleta de dramatismo frente a la peruana Patricia Pérez. Tras repartirse las primeras partidas de la serie —triunfo 3-2 de la albiceleste en el inicio y un categórico 4-0 para la rival en el segundo juego—, la historia se definió en un tercer encuentro inolvidable. El cruce llegó al alargue y, tras quedar abajo 6-5 a los 100 minutos, Arias niveló las acciones con un golazo de Lionel Messi al ángulo. Finalmente, al minuto 120, Giuliano Simeone convirtió el 7-6 definitivo para evitar los penales y desatar el festejo.