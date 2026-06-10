Quién es Daníel Gudjohnsen, el islandés que sorprendió a Messi tras el amistoso con Argentina

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Su formación futbolística estuvo ligada a algunas de las academias más prestigiosas de Europa. Tras un paso inicial por Gavà, ingresó a La Masía en 2015 y permaneció allí hasta 2018. Luego continuó su desarrollo en las divisiones juveniles del Real Madrid hasta 2022, antes de dar el salto al fútbol sueco.

La familia Gudjohnsen es una de las más reconocidas del fútbol islandés. Daníel es hijo de Eidur, nieto de Arnór Gudjohnsen y hermano de Andri Gudjohnsen, todos internacionales con la selección europea. Con su debut en septiembre de 2025, se convirtió en el quinto integrante de la familia en representar a Islandia.

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Después del encuentro, Messi explicó que no tenía un recuerdo preciso del delantero. “Yo no me acordaba de él, era chiquito. Me acuerdo de haberlo cruzado, de que esté con el padre en algún entrenamiento, pero no me acordaba, era muy chico”, señaló el capitán argentino tras el triunfo albiceleste.