Quién es Daníel Gudjohnsen, el islandés que sorprendió a Messi tras el amistoso con Argentina
Daníel Gudjohnsen se volvió viral tras acercarse a Lionel Messi luego del Argentina-Islandia. Es hijo de un excompañero del capitán en Barcelona.
Tras la victoria de la Selección Argentina frente a Islandia en Alabama, una escena llamó la atención de todos. Daníel Gudjohnsen se acercó a Lionel Messi, intercambió algunas palabras con el capitán y provocó una reacción que rápidamente se viralizó en las redes sociales.
Mientras los futbolistas se saludaban sobre el campo de juego, el islandés fue directamente a buscar a Lionel Messi y mantuvo una breve conversación con el rosarino. La reacción del capitán argentino evidenció sorpresa y una sonrisa inmediata. El delantero le recordó una historia que comenzó hace casi dos décadas. Según trascendió, le dijo: “¿Te acordás quién soy? Soy el hijo de Gudjohnsen”.
El joven atacante es hijo de Eidur Gudjohnsen, el exdelantero islandés que compartió plantel con Messi en el Barcelona entre 2006 y 2010. Por eso, ambos ya se habían cruzado cuando Daníel era apenas un niño.
La historia del delantero de Islandia
Daníel Tristan Gudjohnsen tiene 20 años, juega como delantero y actualmente se desempeña en el Malmö de Suecia. Nació el 1 de marzo de 2006 en Londres, pero se mudó a España ese mismo año cuando su padre fue transferido al conjunto catalán procedente de Chelsea.
Su formación futbolística estuvo ligada a algunas de las academias más prestigiosas de Europa. Tras un paso inicial por Gavà, ingresó a La Masía en 2015 y permaneció allí hasta 2018. Luego continuó su desarrollo en las divisiones juveniles del Real Madrid hasta 2022, antes de dar el salto al fútbol sueco.
La familia Gudjohnsen es una de las más reconocidas del fútbol islandés. Daníel es hijo de Eidur, nieto de Arnór Gudjohnsen y hermano de Andri Gudjohnsen, todos internacionales con la selección europea. Con su debut en septiembre de 2025, se convirtió en el quinto integrante de la familia en representar a Islandia.
Después del encuentro, Messi explicó que no tenía un recuerdo preciso del delantero. “Yo no me acordaba de él, era chiquito. Me acuerdo de haberlo cruzado, de que esté con el padre en algún entrenamiento, pero no me acordaba, era muy chico”, señaló el capitán argentino tras el triunfo albiceleste.
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