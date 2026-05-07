Red Bull analiza un futuro sin Verstappen en la Fórmula 1: ya apuntaron a su reemplazante

En ese contexto, Oscar Piastri comenzó a ganar fuerza como posible reemplazante. El australiano es una de las grandes apariciones de los últimos tiempos y viene mostrando una evolución constante en McLaren, donde logró consolidarse rápidamente como uno de los pilotos más prometedores del campeonato.

Las versiones sobre un posible interés de Red Bull no surgieron de la nada. En el entorno del piloto australiano se detectaron algunos movimientos llamativos desde la pretemporada. Uno de ellos fue la ausencia de Mark Webber —mánager de Piastri y ex piloto de Red Bull— en los ensayos de Bahréin. Además, el corredor reorganizó parte de su estructura técnica y retomó el vínculo laboral con Pedro Matos, ingeniero con quien trabajó durante su etapa en Fórmula 2.

Dentro de RB también atraviesan un proceso de transformación profunda. La salida de Helmut Marko marcó el final de una era en la política deportiva del equipo, históricamente basada en el desarrollo de jóvenes talentos surgidos de su academia. La nueva conducción, encabezada por Laurent Mekies y Oliver Mintzlaff, parece inclinarse por una estrategia diferente: apostar por pilotos ya consolidados dentro del mercado.

oscar piastri

El propio Verstappen alimentó las especulaciones hace algunos meses. Tras el Gran Premio de Japón, el neerlandés dejó una frase que despertó preocupación en Red Bull y generó un fuerte impacto en la F1: “Estoy comprometido al 100% y lo intento seguir dando. Pero no es algo sano en este momento porque no lo estoy disfrutando”.

Aquellas declaraciones volvieron a instalar dudas sobre su continuidad en la categoría y sobre su vínculo con el equipo austríaco. Aunque por ahora no existe una confirmación oficial sobre una eventual salida, las tensiones internas y las diferencias respecto al rumbo técnico parecen haber erosionado parte de la relación.

Mientras tanto, Piastri atraviesa un presente en crecimiento. Tras un inicio irregular de temporada, el australiano logró recuperarse con actuaciones destacadas y podios en Japón y Miami. Su evolución deportiva coincidió con cambios internos en su grupo de trabajo y una mejora en la comunicación dentro del box de McLaren.

El principal obstáculo para cualquier negociación es contractual. El piloto tiene vínculo vigente con McLaren hasta 2027, aunque la Fórmula 1 ya demostró en numerosas ocasiones que los contratos no siempre son definitivos cuando aparecen intereses deportivos y económicos de gran magnitud. Por ahora, desde Red Bull mantienen silencio público, pero los rumores ya comenzaron a instalar un escenario que hasta hace poco parecía imposible: imaginar a la escudería austríaca sin Verstappen y con Oscar Piastri como nuevo líder de su proyecto deportivo para los próximos años.