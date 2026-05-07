Red Bull analiza un futuro sin Verstappen en la Fórmula 1: ya apuntaron a su reemplazante
La escudería austríaca atraviesa un arranque complicado y ya evalúa alternativas ante las dudas sobre la continuidad del piloto neerlandés después de 2026.
Red Bull atraviesa uno de los comienzos de temporada más complejos de los últimos años en la Fórmula 1 y, en medio de un rendimiento muy por debajo de lo esperado, comenzaron a surgir versiones que sacudieron al paddock. Según trascendió en las últimas horas, la estructura austríaca ya estaría evaluando escenarios ante una posible salida de Max Verstappen y tendría en la mira a Oscar Piastri como principal candidato para ocupar el rol de figura central del equipo.
La información fue revelada por el portal especializado Motorsport tras el Gran Premio de Miami y rápidamente generó repercusión dentro del ambiente de la Máxima. El medio sostiene que la dirigencia de RB trabaja en un plan alternativo frente a la incertidumbre que rodea al futuro del tetracampeón mundial, cuyo malestar con la actualidad del equipo se volvió cada vez más evidente.
Después de las primeras cuatro fechas del campeonato, el panorama deportivo está lejos de ser alentador para la escudería con sede en Milton Keynes: aparece relegado como la cuarta fuerza de la parrilla, detrás de Mercedes, McLaren y Ferrari, y con un rendimiento que incluso lo acerca más a Alpine que a la pelea por victorias.
La situación encendió alarmas internas, especialmente porque Verstappen siempre fue el eje deportivo del proyecto. La estructura fue diseñada durante años alrededor del neerlandés, tanto desde lo técnico como desde lo económico. Según detalló el medio internacional, dentro del equipo consideran que sostener un proyecto de semejante magnitud sin una estrella consolidada representa un desafío enorme.
En ese contexto, Oscar Piastri comenzó a ganar fuerza como posible reemplazante. El australiano es una de las grandes apariciones de los últimos tiempos y viene mostrando una evolución constante en McLaren, donde logró consolidarse rápidamente como uno de los pilotos más prometedores del campeonato.
Las versiones sobre un posible interés de Red Bull no surgieron de la nada. En el entorno del piloto australiano se detectaron algunos movimientos llamativos desde la pretemporada. Uno de ellos fue la ausencia de Mark Webber —mánager de Piastri y ex piloto de Red Bull— en los ensayos de Bahréin. Además, el corredor reorganizó parte de su estructura técnica y retomó el vínculo laboral con Pedro Matos, ingeniero con quien trabajó durante su etapa en Fórmula 2.
Dentro de RB también atraviesan un proceso de transformación profunda. La salida de Helmut Marko marcó el final de una era en la política deportiva del equipo, históricamente basada en el desarrollo de jóvenes talentos surgidos de su academia. La nueva conducción, encabezada por Laurent Mekies y Oliver Mintzlaff, parece inclinarse por una estrategia diferente: apostar por pilotos ya consolidados dentro del mercado.
El propio Verstappen alimentó las especulaciones hace algunos meses. Tras el Gran Premio de Japón, el neerlandés dejó una frase que despertó preocupación en Red Bull y generó un fuerte impacto en la F1: “Estoy comprometido al 100% y lo intento seguir dando. Pero no es algo sano en este momento porque no lo estoy disfrutando”.
Aquellas declaraciones volvieron a instalar dudas sobre su continuidad en la categoría y sobre su vínculo con el equipo austríaco. Aunque por ahora no existe una confirmación oficial sobre una eventual salida, las tensiones internas y las diferencias respecto al rumbo técnico parecen haber erosionado parte de la relación.
Mientras tanto, Piastri atraviesa un presente en crecimiento. Tras un inicio irregular de temporada, el australiano logró recuperarse con actuaciones destacadas y podios en Japón y Miami. Su evolución deportiva coincidió con cambios internos en su grupo de trabajo y una mejora en la comunicación dentro del box de McLaren.
El principal obstáculo para cualquier negociación es contractual. El piloto tiene vínculo vigente con McLaren hasta 2027, aunque la Fórmula 1 ya demostró en numerosas ocasiones que los contratos no siempre son definitivos cuando aparecen intereses deportivos y económicos de gran magnitud. Por ahora, desde Red Bull mantienen silencio público, pero los rumores ya comenzaron a instalar un escenario que hasta hace poco parecía imposible: imaginar a la escudería austríaca sin Verstappen y con Oscar Piastri como nuevo líder de su proyecto deportivo para los próximos años.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario