Otra puesta en escena: la despedida de Gallardo de River será igual a la de Demichelis
El Monumental volverá a ser escenario de una despedida con tintes festivos en medio de un presente deportivo oscuro. Preparan un marco especial para la salida del Muñeco.
River vuelve a quedar en el centro de la escena, no por una consagración ni por una noche épica, sino por otra despedida que divide aguas. Marcelo Gallardo anunció que dará un paso al costado y el club decidió que su último partido sea en el Estadio Monumental, ante Banfield, en un encuentro oficial correspondiente al Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional de Fútbol (LPF) con un marco preparado para homenajearlo.
La imagen remite inevitablemente a lo sucedido hace un año y medio con Martín Demichelis, cuando su salida también fue envuelta en una atmósfera cuidadosamente decorada. En aquella ocasión, "Micho" se despidió frente a Sarmiento de Junín en un encuentro que el Millonario ganó gracias a un golazo de tiro libre de Franco Mastantuono.
La decisión no había sido del entrenador, sino de la dirigencia, que optó por cortar el ciclo ante los malos resultados. Para suavizar el impacto, se montó una despedida prolija, casi ceremonial, que buscó amortiguar la crudeza del momento. Tiempo después, Gallardo regresó a Núñez envuelto en una revolución emocional. Su vuelta reavivó la ilusión, especialmente en una Copa Libertadores que se definiría en el Monumental.
Sin embargo, la eliminación en semifinales marcó un quiebre. Más allá de algunos pasajes positivos, el segundo ciclo del Muñeco estuvo atravesado por la irregularidad, el gasto elevado en refuerzos y la falta de una identidad clara. No hubo títulos en un año y medio, algo impensado para el entrenador más ganador de la historia del club.
El golpe definitivo llegó en Liniers, con una derrota contundente ante Vélez que dejó al equipo sin respuestas. Gallardo suspendió la conferencia de prensa, reflexionó durante horas y, tras reuniones con Stefano Di Carlo, Enzo Francescoli y referentes del plantel, decidió comunicar su salida mediante un video difundido por los canales oficiales.
Este jueves, el Monumental se llenará para despedirlo. Nadie discute que Gallardo merece el cariño por las conquistas históricas que logró, pero también es cierto que el presente es crítico: River no clasificó a la Libertadores, está fuera de zona de clasificación en el Apertura y muestra estadísticas preocupantes. Utilizar un partido oficial para cerrar el ciclo deja una sensación ambigua.
Entre el homenaje legítimo y la puesta en escena para maquillar la crisis, el club de Núñez vuelve a caminar por una delgada línea que expone el desconcierto institucional.
