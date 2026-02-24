Otra puesta en escena: la despedida de Gallardo de River será igual a la de Demichelis

di carlo gallardo river

Este jueves, el Monumental se llenará para despedirlo. Nadie discute que Gallardo merece el cariño por las conquistas históricas que logró, pero también es cierto que el presente es crítico: River no clasificó a la Libertadores, está fuera de zona de clasificación en el Apertura y muestra estadísticas preocupantes. Utilizar un partido oficial para cerrar el ciclo deja una sensación ambigua.

Entre el homenaje legítimo y la puesta en escena para maquillar la crisis, el club de Núñez vuelve a caminar por una delgada línea que expone el desconcierto institucional.