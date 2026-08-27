Héroe y villano en River: la inédita marca histórica de Santiago Beltrán en los penales

Sin embargo, el guion de la noche guardaba un desenlace implacable. En una serie interminable que finalizó 8 a 7 en favor de Independiente Santa Fe, el propio golero falló su remate y el Millonario quedó eliminado. De esta manera, firmó un récord tan doloroso como insólito: se convirtió en el primer arquero en la historia del club en perder un partido a pesar de haber desviado tres disparos en la tanda.

El lugar de Beltrán en la tabla histórica del arco millonario

En lo que respecta al registro general de penales atajados en tandas decisivas con la camiseta de la banda roja, el ranking histórico continúa encabezado por el propio Comizzo con 11 intervenciones, escoltado por Franco Armani con 10.

Con este partido, Beltrán alcanzó los 5 penales contenidos en tan solo dos definiciones disputadas, superando la marca de insignes guardametas de la institución como Germán Burgos, Roberto Bonano y Marcelo Barovero.

Uno por uno, los arqueros de River que más penales atajaron