Héroe y villano en River: la inédita marca histórica de Santiago Beltrán en los penales
El arquero del Millonario igualó un récord de Ángel David Comizzo, pero un insólito desenlace lo dejó como el gran damnificado en la eliminación ante Independiente Santa Fe.
El fútbol suele construir historias de héroes y villanos en cuestión de minutos, ofreciendo giros dramáticos que pasan de la gloria absoluta al desconsuelo más profundo. La reciente presentación de River en la Copa Sudamericana 2026 dejó una de las páginas más contradictorias de su rica historia estadística, con una actuación individual memorable que, paradójicamente, no alcanzó para evitar un desenlace amargo en la definición del certamen.
Luego de haber igualado sin emociones en el encuentro de ida disputado en territorio colombiano, la llave quedó completamente abierta para resolverse en Núñez. En el césped del Estadio Monumental, el equipo local comenzó ganando gracias a la aparición goleadora de Sebastián Driussi. Sin embargo, la escuadra visitante logró reaccionar a tiempo y emparejó las acciones por intermedio de Franco Fagúndez.
El 1 a 1 definitivo al cabo de los noventa minutos reglamentarios obligó a trasladar la resolución de la eliminatoria directamente a la tanda desde los doce pasos, donde el dramatismo se apoderó del escenario y la tensión escaló hasta límites impensados para ambos conjuntos.
Una actuación récord empañada por un final cruel para Beltrán
Fue en esa instancia límite donde la figura de Santiago Beltrán emergió con una solidez descollante bajo los tres palos. Con reflejos notables y una lectura impecable ante cada ejecutante, el guardián del arco riverplatense logró contener tres ejecuciones desde el punto del penal, un registro extraordinario para cualquier futbolista en este tipo de instancias. Esta labor superlativa lo catapultó de inmediato a un selecto grupo estadístico dentro de la institución de Núñez.
Con esta actuación, se transformó en apenas el segundo arquero en toda la historia de River en atajar tres penales en una misma definición, una proeza que hasta la fecha únicamente había conseguido Ángel Comizzo durante una recordada jornada disputada en la Bombonera.
Sin embargo, el guion de la noche guardaba un desenlace implacable. En una serie interminable que finalizó 8 a 7 en favor de Independiente Santa Fe, el propio golero falló su remate y el Millonario quedó eliminado. De esta manera, firmó un récord tan doloroso como insólito: se convirtió en el primer arquero en la historia del club en perder un partido a pesar de haber desviado tres disparos en la tanda.
El lugar de Beltrán en la tabla histórica del arco millonario
En lo que respecta al registro general de penales atajados en tandas decisivas con la camiseta de la banda roja, el ranking histórico continúa encabezado por el propio Comizzo con 11 intervenciones, escoltado por Franco Armani con 10.
Con este partido, Beltrán alcanzó los 5 penales contenidos en tan solo dos definiciones disputadas, superando la marca de insignes guardametas de la institución como Germán Burgos, Roberto Bonano y Marcelo Barovero.
Uno por uno, los arqueros de River que más penales atajaron
- Ángel Comizzo - 11
- Franco Armani - 10
- Santiago Beltrán - 5
- Joaquín Irigoytía - 2
- Ubaldo Fillol - 2
- Javier Sodero - 2
- Julio Chairini - 2
- Germán Lux - 2
- Franco Costanzo - 1
- Ezequiel Centurión - 1
- Juan Pablo Carrizo - 1
- Leo Díaz - 1
- Leandro Chichizola - 1
- Oscar Passet - 1
- Marcelo Barovero - 1
- Roberto Bonano - 1
- Germán Burgos - 1
- José Miguel - 0
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