River quedó afuera de la Copa Sudamericana y las redes explotaron con memes y cargadas

River quedó eliminado de la Copa Sudamericana 2026 después de una noche cargada de tensión en el estadio Monumental. El equipo dirigido por Eduardo Coudet no pudo superar a Independiente Santa Fe en los 90 minutos y, luego del empate 1-1, tuvo que definir la serie de octavos de final desde los doce pasos. Allí se produjo una definición dramática que terminó con victoria del conjunto colombiano por 8-7 y dejó al equipo argentino fuera del certamen internacional.