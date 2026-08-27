River quedó afuera de la Copa Sudamericana y las redes explotaron con memes y cargadas
El Millonario empató 1-1 con Independiente Santa Fe y perdió 8-7 en una interminable tanda de penales. La eliminación desató todo tipo de reacciones.
River quedó eliminado de la Copa Sudamericana 2026 después de una noche cargada de tensión en el estadio Monumental. El equipo dirigido por Eduardo Coudet no pudo superar a Independiente Santa Fe en los 90 minutos y, luego del empate 1-1, tuvo que definir la serie de octavos de final desde los doce pasos. Allí se produjo una definición dramática que terminó con victoria del conjunto colombiano por 8-7 y dejó al equipo argentino fuera del certamen internacional.
La tanda de penales tuvo prácticamente todos los condimentos posibles. Hubo ejecuciones convertidas, remates que no terminaron en gol y una actuación destacada de Santiago Beltrán, quien consiguió contener tres disparos durante la definición. Sin embargo, el arquero también quedó involucrado en el desenlace porque, cuando llegó su turno de patear, no pudo convertir.
Después de varios lanzamientos, el conjunto cafetero terminó imponiéndose y consiguió el boleto a la siguiente instancia de la competencia. La eliminación generó una inmediata reacción entre los hinchas y, como ocurre habitualmente después de un partido de estas características, las redes sociales se transformaron en el escenario de un segundo encuentro.
Los memes después de la eliminación de River
Con el resultado confirmado, las redes sociales se llenaron de cargadas dirigidas principalmente hacia el Millonario, que gastó 70 millones de dólares para reforzarse de cara a la temporada. En cuestión de minutos comenzaron a circular memes relacionados con la eliminación y con la manera en que se produjo la derrota.
El humor futbolero volvió a ocupar un lugar central después de una jornada que había comenzado con expectativa por la posibilidad de que avanzara a los cuartos de final. El empate 1-1 había dejado todo abierto, pero la tanda terminó inclinando la historia en favor de Independiente Santa Fe.
La situación también generó publicaciones de hinchas de otros clubes, que aprovecharon la eliminación para recordar viejas rivalidades y situaciones relacionadas con definiciones por penales. Las redes volvieron a funcionar como una extensión del partido, con imágenes y frases que rápidamente comenzaron a multiplicarse.
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