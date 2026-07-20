La tristeza de Lautaro Martínez tras no entrar en la final del Mundial 2026: "Me hubiese gustado..."

Lautaro Martínez también dejó un mensaje cargado de orgullo por vestir la camiseta de la Selección Argentina y agradeció el apoyo recibido por los hinchas a lo largo del certamen: "Siento tanto orgullo de ser ARGENTINO", escribió, destacando la palabra con mayúsculas.

Por último, el delantero les dedicó unas palabras a los miles de fanáticos que acompañaron al equipo durante el Mundial 2026, tanto en los estadios como desde distintos puntos del país: "Gracias a toda la gente que nos acompañó en toda esta Copa del Mundo, recorriendo kilómetros y kilómetros para estar cerca nuestro, y a toda la gente que bancó desde cada rincón de nuestro país", concluyó.

Si bien evitó hacer referencia a las decisiones del cuerpo técnico o cuestionar públicamente a Lionel Scaloni, el mensaje de Lautaro Martínez dejó expuesta la impotencia que sintió por no poder participar de la final, en una noche que terminó con la dolorosa derrota de Argentina ante España y el sueño frustrado del bicampeonato mundial.