La tristeza de Lautaro Martínez tras no entrar en la final del Mundial 2026: "Me hubiese gustado..."
El delantero de la Selección Argentina publicó un sentido mensaje luego de la derrota ante España y dejó entrever su malestar por no haber sumado minutos en el partido decisivo.
La derrota de la Selección Argentina ante España en la final del Mundial 2026 todavía deja repercusiones entre los integrantes del plantel. Uno de los que se expresó en las últimas horas fue Lautaro Martínez, quien utilizó sus redes sociales para compartir un emotivo mensaje, aunque una frase en particular llamó la atención y evidenció su frustración por no haber ingresado al campo de juego.
El delantero, que permaneció en el banco de suplentes durante los 120 minutos del encuentro, dejó en claro que le hubiese gustado aportar desde adentro de la cancha en uno de los partidos más importantes de su carrera: "Me hubiese gustado intentar ayudar al equipo ayer adentro de la cancha, pero bueno...", escribió el atacante en su cuenta de Instagram.
La frase rápidamente despertó repercusiones entre los hinchas argentinos, ya que Lautaro fue una de las principales alternativas ofensivas con las que contó Lionel Scaloni durante la final, pero finalmente no sumó minutos ante el seleccionado español.
Más allá de su desilusión personal, el futbolista realizó un balance positivo del recorrido de la Albiceleste en la Copa del Mundo y destacó el mérito de haber alcanzado nuevamente la instancia decisiva del torneo: "Lo intentamos. Por segundo Mundial consecutivo llegamos a una final del mundo; esta vez no se nos dio", expresó.
Lautaro Martínez también dejó un mensaje cargado de orgullo por vestir la camiseta de la Selección Argentina y agradeció el apoyo recibido por los hinchas a lo largo del certamen: "Siento tanto orgullo de ser ARGENTINO", escribió, destacando la palabra con mayúsculas.
Por último, el delantero les dedicó unas palabras a los miles de fanáticos que acompañaron al equipo durante el Mundial 2026, tanto en los estadios como desde distintos puntos del país: "Gracias a toda la gente que nos acompañó en toda esta Copa del Mundo, recorriendo kilómetros y kilómetros para estar cerca nuestro, y a toda la gente que bancó desde cada rincón de nuestro país", concluyó.
Si bien evitó hacer referencia a las decisiones del cuerpo técnico o cuestionar públicamente a Lionel Scaloni, el mensaje de Lautaro Martínez dejó expuesta la impotencia que sintió por no poder participar de la final, en una noche que terminó con la dolorosa derrota de Argentina ante España y el sueño frustrado del bicampeonato mundial.
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