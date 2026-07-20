España celebró a lo grande su segunda Copa del Mundo: así fueron los festejos en Madrid
Miles de hinchas coparon las calles de la capital española para recibir al seleccionado campeón del Mundial 2026, que fue homenajeado por los reyes y el presidente Pedro Sánchez.
España vive horas de absoluta felicidad tras conquistar el Mundial 2026. Luego de derrotar 1-0 a la Selección Argentina en la final disputada en el MetLife Stadium, el plantel dirigido por Luis de la Fuente regresó este lunes a Madrid y fue recibido por una multitud que salió a las calles para celebrar la obtención de la segunda estrella en la historia de la Roja.
Los futbolistas aterrizaron alrededor de las 14:30 en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, donde cientos de fanáticos los esperaban con camisetas, banderas y teléfonos celulares para registrar uno de los momentos más importantes del fútbol español en los últimos años. A partir de allí comenzó la tradicional rúa del seleccionado español. Los campeones recorrieron el centro de Madrid en un autobús descapotable para saludar a los miles de hinchas que se ubicaron a lo largo del recorrido. Las calles Princesa, Alberto Aguilera, Carranza, Sagasta, Génova, Goya y Serrano se tiñeron de rojo y amarillo para acompañar a los jugadores en su regreso al país.
España celebró a lo grande su segunda Copa del Mundo: así fueron los festejos en Madrid
El punto culminante de los festejos tuvo lugar en la emblemática Plaza de Cibeles, donde una verdadera multitud aguardó la llegada del plantel para celebrar el histórico título mundial. Antes del recorrido, los futbolistas fueron recibidos en el Palacio de la Zarzuela por los reyes Felipe VI y Letizia, quienes estuvieron acompañados por la princesa Leonor y la infanta Sofía. Durante el encuentro, el monarca español felicitó al equipo y destacó la magnitud de la conquista.
Posteriormente, la delegación se trasladó al Palacio de La Moncloa, donde fue recibida por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien felicitó al plantel y se animó a ilusionarse con un nuevo título mundial en el futuro.
La consagración de España en el Mundial 2026 significó la obtención de su segunda Copa del Mundo, 16 años después de la conseguida en Sudáfrica 2010. Por eso, la celebración en las calles de Madrid tuvo un color especial y quedará grabada en la memoria de los aficionados españoles.
Mientras tanto, la FIFA anunció que abrirá una investigación sobre los incidentes ocurridos una vez finalizada la final entre España y Argentina, cuando se produjeron algunos cruces entre futbolistas y miembros del cuerpo técnico durante los festejos del conjunto europeo.
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