España celebró a lo grande su segunda Copa del Mundo: así fueron los festejos en Madrid

Los futbolistas aterrizaron alrededor de las 14:30 en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, donde cientos de fanáticos los esperaban con camisetas, banderas y teléfonos celulares para registrar uno de los momentos más importantes del fútbol español en los últimos años. A partir de allí comenzó la tradicional rúa del seleccionado español. Los campeones recorrieron el centro de Madrid en un autobús descapotable para saludar a los miles de hinchas que se ubicaron a lo largo del recorrido. Las calles Princesa, Alberto Aguilera, Carranza, Sagasta, Génova, Goya y Serrano se tiñeron de rojo y amarillo para acompañar a los jugadores en su regreso al país.