Rosario Central respondió a las críticas por su posteo de la Selección Argentina y anunció acciones legales

"Central anticipa que iniciará las acciones correspondientes contra quienes agraviaron a la institución en lo que entendemos como un ataque indiscriminado contra el club", señalaron desde la entidad rosarina. Asimismo, el club manifestó que no considera apropiado que autoridades nacionales se involucren en este tipo de situaciones vinculadas al ámbito deportivo: "Entendemos que en ningún momento cabe que autoridades de la Nación, que deberían estar ocupadas con temas más relevantes, repliquen y traten de direccionar este tipo de mensajes de índole deportivo", expresaron. Por último, Rosario Central dejó en claro su admiración y respeto por todos los integrantes de la Selección Argentina y destacó especialmente el vínculo que mantiene desde hace años con Lionel Messi y su familia.

"Central deja en claro el sentimiento de absoluta admiración y enorme respeto que existe por cada jugador que compone esta Selección Argentina, así como por su cuerpo técnico, colaboradores y dirigentes. Entre ellos y en especial, por nuestro capitán Lionel Messi, a quien admiramos como profesional y como persona, y con cuya familia se mantiene una excelente relación de años", concluyó el comunicado.

De esta manera, el club rosarino buscó aclarar los motivos detrás de la publicación y defender su postura ante una polémica que trascendió el ámbito deportivo en las últimas horas.