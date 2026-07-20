Rosario Central respondió a las críticas por su posteo de la Selección Argentina y anunció acciones legales
El club rosarino emitió un comunicado oficial luego de la polémica generada por la imagen elegida para felicitar a la Albiceleste, en la que no aparece Lionel Messi.
Rosario Central emitió un comunicado oficial para explicar el motivo de la imagen que utilizó en sus redes sociales para felicitar a la Selección Argentina tras su participación en el Mundial 2026. La publicación generó una fuerte polémica debido a que la fotografía elegida no incluía a Lionel Messi, capitán y máxima figura del seleccionado nacional.
Las críticas se multiplicaron rápidamente en las redes sociales y el tema incluso fue replicado por distintos funcionarios nacionales. Ante esta situación, el club rosarino decidió fijar su postura y brindar detalles sobre el posteo. Según explicó la institución, la imagen corresponde a la formación titular del encuentro ante Jordania por la fase de grupos del Mundial, el único partido en el que Giovani Lo Celso, futbolista surgido de las divisiones inferiores de Rosario Central, fue titular en el certamen.
"Se hizo centro en Giovani Lo Celso, jugador nacido en las divisiones inferiores del club. Y se lo hizo como de costumbre, compartiendo una imagen de la formación inicial del equipo argentino el día que Gio jugó su único partido como titular en el Mundial, ante Jordania, por fase de grupos", indicó el comunicado.
Además, el Canalla aclaró que la fotografía no fue editada ni recortada y sostuvo que la publicación se realizó en ejercicio del derecho a la libertad de expresión establecido en el artículo 14 de la Constitución Nacional: "En esta publicación no se cortó ni editó la imagen seleccionada para este posteo, que el club publicó en sus redes oficiales con el derecho que le cabe", agregaron.
Por otro lado, Rosario Central anunció que iniciará las acciones correspondientes contra quienes considera que agraviaron a la institución a raíz de la polémica y cuestionó la participación de algunos funcionarios nacionales en la discusión pública.
"Central anticipa que iniciará las acciones correspondientes contra quienes agraviaron a la institución en lo que entendemos como un ataque indiscriminado contra el club", señalaron desde la entidad rosarina. Asimismo, el club manifestó que no considera apropiado que autoridades nacionales se involucren en este tipo de situaciones vinculadas al ámbito deportivo: "Entendemos que en ningún momento cabe que autoridades de la Nación, que deberían estar ocupadas con temas más relevantes, repliquen y traten de direccionar este tipo de mensajes de índole deportivo", expresaron. Por último, Rosario Central dejó en claro su admiración y respeto por todos los integrantes de la Selección Argentina y destacó especialmente el vínculo que mantiene desde hace años con Lionel Messi y su familia.
"Central deja en claro el sentimiento de absoluta admiración y enorme respeto que existe por cada jugador que compone esta Selección Argentina, así como por su cuerpo técnico, colaboradores y dirigentes. Entre ellos y en especial, por nuestro capitán Lionel Messi, a quien admiramos como profesional y como persona, y con cuya familia se mantiene una excelente relación de años", concluyó el comunicado.
De esta manera, el club rosarino buscó aclarar los motivos detrás de la publicación y defender su postura ante una polémica que trascendió el ámbito deportivo en las últimas horas.
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