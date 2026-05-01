Fue campeón del mundo con la Sub-20, se retiró y comenzó a trabajar en un parque automotor
Debutó en Central y rápidamente emigró al fútbol extranjero, pero una dura lesión en la cabeza lo alejó durante mucho tiempo del campo de juego. Descubrí su historia en la nota.
Julio César Bayón es un exfutbolista argentino que formó parte de una generación dorada que se consagró campeón con la Selección Argentina Sub-20 en el Mundial de Qatar 1995. Oriundo de Catamarca y excompañero de Lionel Scaloni, su paso por el combinado juvenil lo catapultó como una de las joyas más preciadas del ámbito local.
Luego de sufrir una dura lesión que lo alejó durante un largo tiempo del deporte, Bayón tomó un rumbo completamente distinto al dejar el fútbol y enfocarse en el sector automotor. Durante su etapa como jugador, vistió la camiseta de Rosario Central y tuvo experiencias en el fútbol de Europa y Chile.
Julio César Bayón y su paso por el fútbol
Bayón inició su carrera en Central en 1995, donde debutó en primera división bajo la conducción técnica de Pedro Marchetta. Su gran rendimiento captó la atención de José Pekerman para integrar la Selección Argentina Sub-20 en el Mundial de la categoría en Qatar.
En ese torneo juvenil, formó parte del equipo que se consagró campeón tras superar a Brasil en la final. Sin embargo, al regresar a Central le costó afirmarse en el plantel, lo que lo llevó a buscar continuidad en otros destinos.
En busca de rodaje, continuó su carrera en distintos equipos, tanto del fútbol argentino como del exterior, con pasos por Chile, Honduras y Países Bajos. Además, sufrió una dura lesión en la cabeza que lo marginó de las canchas durante varias semanas. Sin embargo, el nacido en San Fernando del Valle de Catamarca colgó los botines en 2016, con 32 años y defendiendo los colores de San Martín de El Bañado.
Su vida después del retiro
Después de su retiro del fútbol, Bayón decidió alejarse del fútbol y enfocar su vida al sector automotor. Actualmente se desempeña en el Tribunal de Cuentas, donde cumple funciones vinculadas a la gestión del parque automotor, incluyendo la organización de vehículos y la coordinación del trabajo de los choferes.
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