Fue campeón del mundo con la Sub-20, se retiró y comenzó a trabajar en un parque automotor

En busca de rodaje, continuó su carrera en distintos equipos, tanto del fútbol argentino como del exterior, con pasos por Chile, Honduras y Países Bajos. Además, sufrió una dura lesión en la cabeza que lo marginó de las canchas durante varias semanas. Sin embargo, el nacido en San Fernando del Valle de Catamarca colgó los botines en 2016, con 32 años y defendiendo los colores de San Martín de El Bañado.

Su vida después del retiro

Después de su retiro del fútbol, Bayón decidió alejarse del fútbol y enfocar su vida al sector automotor. Actualmente se desempeña en el Tribunal de Cuentas, donde cumple funciones vinculadas a la gestión del parque automotor, incluyendo la organización de vehículos y la coordinación del trabajo de los choferes.