Histórico fallo en la Premier League: declararon culpable al Manchester City por 115 infracciones financieras
Una comisión independiente halló responsable al conjunto inglés por graves irregularidades económicas durante nueve temporadas.
El fútbol mundial atraviesa un verdadero sismo institucional. En las últimas horas, la Premier League confirmó de manera oficial que una Comisión independiente declaró culpable al Manchester City de la totalidad de los cargos relacionados con graves infracciones a las normas financieras de la liga inglesa, además de la mayoría de las acusaciones por su falta de colaboración durante el proceso investigativo.
La información, replicada en simultáneo por el periodista especializado Fabrizio Romano a través de sus canales oficiales, detalla que la investigación abarcó un período de nueve temporadas, comprendidas entre los ejercicios 2009/10 y 2017/18. Durante ese lapso, la entidad de Mánchester incurrió en un entramado de maniobras sistemáticas para eludir los reglamentos vigentes del Fair Play Financiero.
Histórico fallo en la Premier League: declararon culpable al Manchester City por 115 infracciones financieras
Según el dictamen del tribunal independiente, la institución organizó contratos ficticios con diversos socios comerciales para inflar artificialmente sus ingresos y ocultar costos reales. Asimismo, el informe detalla que el club presentó balances mal declarados ante sus auditores, incumplió de manera significativa los límites de gasto impuestos tanto por la Premier League como por la UEFA y cometió múltiples faltas a sus deberes de cooperación y buena fe durante las pesquisas.
Tras la publicación del durísimo comunicado, la Junta de la Premier League remarcó su intención de resolver la causa de forma definitiva en el menor tiempo posible. Sin embargo, el proceso aún no está cerrado: la dirigencia de los Ciudadanos dispone de un plazo estricto hasta este viernes 2 de octubre para presentar su correspondiente apelación y buscar revertir un fallo que promete sentar un antecedente inédito en el deporte de elite.
Mientras el ambiente futbolístico aguarda por la ratificación o eventual modificación de las penas —que podrían ir desde quita de puntos hasta sanciones más severas—, la expectativa se centra en los pasos legales que dará la institución en las próximas horas para intentar frenar una condena histórica.
El descargo del Manchester City en un comunicado oficial
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario