Histórico fallo en la Premier League: declararon culpable al Manchester City por 115 infracciones financieras

Tras la publicación del durísimo comunicado, la Junta de la Premier League remarcó su intención de resolver la causa de forma definitiva en el menor tiempo posible. Sin embargo, el proceso aún no está cerrado: la dirigencia de los Ciudadanos dispone de un plazo estricto hasta este viernes 2 de octubre para presentar su correspondiente apelación y buscar revertir un fallo que promete sentar un antecedente inédito en el deporte de elite.