Roma no cede a Paulo Dybala ni a Nahuel Molina para la despedida de Lionel Messi: el motivo

"El AS Roma comunica que Paulo Dybala y Nahuel Molina no participarán en el evento organizado en Argentina para el partido entre Argentina y Benín del 6 de octubre. La Sociedad reconoce el valor del evento para los dos futbolistas, ligados a Lionel Messi y protagonistas junto a él de la victoria en el Mundial 2022", expresó el club. Asimismo, la institución remarcó su "máximo respeto por Lionel Messi y por su extraordinaria carrera", deseándole una velada inolvidable tanto al capitán como a la AFA.