Roma no cede a Paulo Dybala ni a Nahuel Molina para la despedida de Lionel Messi: el motivo
El conjunto italiano emitió un comunicado oficial en el que confirmó que no cederá a los futbolistas argentinos para el partido homenaje del 6 de octubre ante Benín en el Monumental.
La expectativa por el "último tango" de Lionel Messi con la camiseta de la Selección Argentina no para de crecer. Con entradas completamente agotadas para el amistoso del próximo 6 de octubre frente a Benín en el Estadio Monumental, la fiesta prometía contar con la presencia de viejos conocidos de la Albiceleste entre los invitados especiales. Sin embargo, en las últimas horas se confirmó una firme postura desde Europa que restará dos presencias de peso.
A través de un comunicado oficial publicado en sus canales institucionales, la Roma anunció que no cederá a Paulo Dybala ni a Nahuel Molina para participar del homenaje al astro rosarino. Pese a que ambos futbolistas integraban la nómina de invitados especiales para acompañar a Leo en su última función con la camiseta nacional, la entidad de la capital italiana decidió bajarles la persiana para preservar su físico.
Roma no cede a Paulo Dybala ni a Nahuel Molina para la despedida de Lionel Messi: el motivo
Desde la cúpula del conjunto giallorosso argumentaron que la resolución responde exclusivamente a motivos deportivos y logísticos. Con un calendario ajustado entre los compromisos de la Serie A y la UEFA Champions League, la dirigencia consideró desaconsejable someter a los campeones del mundo a un extenso viaje intercontinental de ida y vuelta a Buenos Aires en tan pocos días.
"El AS Roma comunica que Paulo Dybala y Nahuel Molina no participarán en el evento organizado en Argentina para el partido entre Argentina y Benín del 6 de octubre. La Sociedad reconoce el valor del evento para los dos futbolistas, ligados a Lionel Messi y protagonistas junto a él de la victoria en el Mundial 2022", expresó el club. Asimismo, la institución remarcó su "máximo respeto por Lionel Messi y por su extraordinaria carrera", deseándole una velada inolvidable tanto al capitán como a la AFA.
De esta manera, el equipo conducido por Lionel Scaloni encarará el evento histórico sin la presencia de los hombres de la Roma. Pese a las ausencias confirmadas de la Joya y Molina, la fiesta en Núñez está garantizada para despedir a la máxima leyenda del fútbol argentino.
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