Mundial 2026: el video de la Selección Argentina que emocionó a más de un hincha

El calendario de la Selección Argentina: partidos amistosos y fase de grupos

El seleccionado comandado por Scaloni afrontará dos amistosos de preparación antes del inicio del Mundial 2026. El primero será el sábado 6 de junio ante Honduras en Texas, mientras que el segundo el martes 9 frente a Islandia en Alabama.

seleccion argentina (5) Argentina tendrá su base en Kansas City.

Ya en la competencia oficial, la Selección Argentina debutará el 16 de junio contra Argelia en el Arrowhead Stadium. Luego, jugará la fase de grupos ante Austria el 22 de junio y cerrará esa etapa el 27 frente a Jordania, con ambos encuentros en la sede de Dallas.

En cuanto a la logística, la planificación de la AFA prevé que el plantel regrese a su base en Kansas City después de cada partido. Los traslados entre sedes serán cortos y están pensados para optimizar el descanso, con la idea de mantener esa ciudad como centro de concentración al menos hasta los cuartos de final.