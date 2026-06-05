Mundial 2026: el video de la Selección Argentina que emocionó a más de un hincha
"Unidos por un mismo sueño", es el lema que utilizó este video lanzado por el seleccionado nacional a días del inicio de la Copa del Mundo.
La Selección Argentina volvió a generar expectativa en la previa del Mundial 2026 con la difusión de un nuevo video institucional que busca encender el clima mundialista a pocos días del debut. Con el plantel ya concentrado en Kansas City, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) presentó una producción audiovisual que recorre símbolos, referencias históricas y emociones bajo el lema "unidos por un mismo sueño".
La pieza audiovisual, ambientada en Pujato, propone un relato emotivo para marcar el inicio del camino hacia la defensa del título conseguido en Qatar 2022. La historia gira en torno a un hombre mayor que, en medio de la rutina, recibe un mensaje del propio entrenador que lo invita a sumarse al clima mundialista.
A partir de allí, el protagonista encuentra el emblemático micro de la Selección y se desarrolla una sucesión de imágenes cargadas de simbolismo, con referencias a figuras históricas como César Luis Menotti, Carlos Bilardo y Diego Armando Maradona.
Mirá el nuevo video de la Selección argentina para el Mundial 2026
#SelecciónMayor Andarás bien, por la del 26 ¡Unidos por un mismo sueño, ponemos primera y arrancamos! pic.twitter.com/2psJ5tAd5E
— Selección Argentina (@Argentina) June 2, 2026
El calendario de la Selección Argentina: partidos amistosos y fase de grupos
El seleccionado comandado por Scaloni afrontará dos amistosos de preparación antes del inicio del Mundial 2026. El primero será el sábado 6 de junio ante Honduras en Texas, mientras que el segundo el martes 9 frente a Islandia en Alabama.
Ya en la competencia oficial, la Selección Argentina debutará el 16 de junio contra Argelia en el Arrowhead Stadium. Luego, jugará la fase de grupos ante Austria el 22 de junio y cerrará esa etapa el 27 frente a Jordania, con ambos encuentros en la sede de Dallas.
En cuanto a la logística, la planificación de la AFA prevé que el plantel regrese a su base en Kansas City después de cada partido. Los traslados entre sedes serán cortos y están pensados para optimizar el descanso, con la idea de mantener esa ciudad como centro de concentración al menos hasta los cuartos de final.
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