Histórico triunfo de Los Pumas en la Argentina: derrotaron por primera vez a los All Blacks
El combinado argentino de rugby logró una victoria para hacer historia, al derrotar por primera vez, siendo locales, al seleccionado neozelandés.
Los Pumas volvieron a demostrar que son capaces de hacer historia: lograron su primer triunfo como locales ante los All Blacks por la segunda fecha del Rugby Championship. El combinado argentino de rugby se impuso 29-23 en el partido disputado este sábado en el estadio José Amalfitani.
De esta manera, el combinado argentino de rugby equilibró las posiciones en torneo, ya que todos los participantes ganaron un partido: los neozelandeses son líderes con 6 puntos seguidos por los argentinos y sudafricanos, ambos con 4 unidades.
Desarrollo del partido entre Los Pumas y All Blacks
Los dirigidos por Felipe Contepomi comenzaron ganando desde los dos minutos de juego, cuando Tomás Albornoz acertó un penal para 3-0. Pero pocos minutos después, también de penal, Beauden Barrett pudo la igualdad.
Promediando los 14, tras la salida de Albornoz por lesión y el ingreso de Santiago Carreras, fue Juan Cruz Mallía quien no desaprovechó su penal y volvió a adelantar a los locales por 6-3. Billy Proctor apoyó a los 20 minutos para el 6-8 parcial, ya que Barrett falló su disparo a los palos.
Sobre los 25 minutos llegó el segundo try de los All Blacks, logrado por Ethan de Groot, mientras que Barret volvió a fallar con los pies para dejar el marcador 6-13. Más tarde, Juan Martín González convirtió su try ante camisetas negras, y Santiago Carreras convirtió para igualar el partido en 13-13.
En el inicio del complemento, Barrett volvió a marrar un penal, en tanto Carreras fue implacable al anotar dos penales consecutivos para el 19-13 a los 55 minutos. Un momento que se extendió con un try de Gonzalo García que con la conversión de Santiago Carreras puso a Los Pumas arriba por 26-13.
Faltando 12 minutos para el cierre del partido disputado en Liniers, descontó Samisoni Taukei’aho con un try y la posterior conversión de Damian McKenzie dejó momentáneamente el marcado 26-20.
A seis minutos del cierre, Carreras anotó un penal para el 29-20 y McKenzie, también a través de un penal, puso cifras definitivas al encuentro jugado en Vélez, donde los argentinos no se amedrentaron ante los mejores del mundo.
La próxima fecha se disputará el sábado 6 de septiembre, cuando los albicelestes visiten a Australia.
Formaciones
Argentina: Mayco Vivas, Julián Montoya (C), Pedro Delgado, Franco Molina, Pedro Rubiolo, Pablo Matera, Juan Martín González, Joaquín Oviedo, Gonzalo García, Tomás Albornoz, Mateo Carreras, Santiago Chocobares, Lucio Cinti, Bautista Delguy, Juan Cruz Mallía. Suplentes: 16- Ignacio Ruiz, 17- Nahuel Tetaz Chaparro, 18- Joel Sclavi, 19- Guido Petti, 20- Marcos Kremer, 21- Simón Benítez Cruz, 22- Santiago Carreras, 23- Justo Piccardo.
Nueva Zelanda: Ethan de Groot, Codie Taylor, Fletcher Newell, Scott Barrett (C), Fabian Holland, Tupou Vaa’i, Ardie Savea, Simon Parker, Cortez Ratima, Beauden Barrett, Rieko Ioane, Jordie Barrett, Billy Proctor, Sevu Reece, Will Jordan. Suplentes: 16- Samisoni Taukei’aho, 17- Tamaiti Williams, 18- Pasilio Tosi, 19- Josh Lord, 20- Wallace Sititi, 21- Finlay Christie, 22- Quinn Tupaea, 23- Damian McKenzie.
