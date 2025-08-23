Histórico triunfo de Los Pumas en la Argentina: derrotaron por primera vez a los All Blacks

En el inicio del complemento, Barrett volvió a marrar un penal, en tanto Carreras fue implacable al anotar dos penales consecutivos para el 19-13 a los 55 minutos. Un momento que se extendió con un try de Gonzalo García que con la conversión de Santiago Carreras puso a Los Pumas arriba por 26-13.

Faltando 12 minutos para el cierre del partido disputado en Liniers, descontó Samisoni Taukei’aho con un try y la posterior conversión de Damian McKenzie dejó momentáneamente el marcado 26-20.

A seis minutos del cierre, Carreras anotó un penal para el 29-20 y McKenzie, también a través de un penal, puso cifras definitivas al encuentro jugado en Vélez, donde los argentinos no se amedrentaron ante los mejores del mundo.

los pumas all blacks resumen

La próxima fecha se disputará el sábado 6 de septiembre, cuando los albicelestes visiten a Australia.

Formaciones

Argentina: Mayco Vivas, Julián Montoya (C), Pedro Delgado, Franco Molina, Pedro Rubiolo, Pablo Matera, Juan Martín González, Joaquín Oviedo, Gonzalo García, Tomás Albornoz, Mateo Carreras, Santiago Chocobares, Lucio Cinti, Bautista Delguy, Juan Cruz Mallía. Suplentes: 16- Ignacio Ruiz, 17- Nahuel Tetaz Chaparro, 18- Joel Sclavi, 19- Guido Petti, 20- Marcos Kremer, 21- Simón Benítez Cruz, 22- Santiago Carreras, 23- Justo Piccardo.

Nueva Zelanda: Ethan de Groot, Codie Taylor, Fletcher Newell, Scott Barrett (C), Fabian Holland, Tupou Vaa’i, Ardie Savea, Simon Parker, Cortez Ratima, Beauden Barrett, Rieko Ioane, Jordie Barrett, Billy Proctor, Sevu Reece, Will Jordan. Suplentes: 16- Samisoni Taukei’aho, 17- Tamaiti Williams, 18- Pasilio Tosi, 19- Josh Lord, 20- Wallace Sititi, 21- Finlay Christie, 22- Quinn Tupaea, 23- Damian McKenzie.