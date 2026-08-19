Hizo historia ante Inglaterra: el gol que recordó a Maradona en el fútbol para ciegos

La similitud con la histórica jugada de Maradona apareció inmediatamente: el francés también dejó rivales en el camino antes de enfrentarse al arquero y completar una acción individual espectacular. En 1986, Diego había protagonizado una corrida inolvidable frente a Inglaterra, dejando atrás a varios futbolistas antes de definir ante Peter Shilton.

La comparación fue recogida incluso por medios franceses: 20 Minutes calificó la actuación de Villeroux como “un cuádruple de leyenda” y lo bautizó como “el Mozart del fútbol para ciegos”, una descripción que refleja el impacto que generó su presentación.

El festejo del francés que agregó polémica

La jornada tuvo además un capítulo particular después del cuarto gol. Villeroux decidió festejar la conquista mirando hacia el banco de suplentes inglés. El gesto tuvo relación con un episodio ocurrido previamente durante el encuentro, cuando desde el sector inglés habían protestado por la colocación de su parche ocular.

Más allá de esa situación, el resultado le permitió a Francia comenzar con el pie derecho su participación en el Campeonato Europeo de Cécifoot 2026. Con la victoria sobre Inglaterra, el seleccionado francés quedó en una posición favorable dentro del Grupo A, en una competencia que también tiene a Alemania entre sus participantes.