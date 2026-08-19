Hizo historia ante Inglaterra: el gol que recordó a Maradona en el fútbol para ciegos
El delantero marcó los cuatro tantos en el triunfo 4-1 por la Eurocopa y su última conquista, tras dejar varios rivales en el camino, fue comparada con el histórico Gol del Siglo.
Frédéric Villeroux se convirtió en el gran protagonista del partido entre Francia e Inglaterra por la Eurocopa de fútbol para ciegos. El delantero francés tuvo una actuación extraordinaria, marcó los cuatro goles del triunfo por 4-1 y se llevó todos los flashes por una de sus conquistas, que rápidamente fue relacionada con una de las jugadas más recordadas de la historia del fútbol: el Gol del Siglo de Diego Armando Maradona ante Inglaterra en el Mundial de México 1986.
El atacante de 43 años, jugador del Montpellier y referente de la Selección de Francia, abrió el marcador cuando apenas habían transcurrido cinco minutos. Sin embargo, esa primera conquista sería apenas el comienzo de una noche inolvidable. Villeroux volvió a aparecer poco después para aumentar la ventaja, luego de recuperar la pelota, superar a dos defensores y definir con precisión entre las piernas del arquero inglés.
Inglaterra consiguió descontar durante el segundo tiempo a través de Roy Turnham y durante algunos minutos intentó meterse nuevamente en partido. La reacción, sin embargo, fue rápidamente frenada por la figura francesa, que volvió a demostrar toda su capacidad individual para encaminar definitivamente la victoria de su selección.
Una corrida que terminó en un golazo en la Eurocopa para ciegos
El tercer tanto de Villeroux tuvo una particularidad que también llamó la atención. El delantero comenzó una acción desde su propio campo, avanzó con la pelota, realizó un giro de 360 grados y terminó la jugada con un potente derechazo. La maniobra dejó prácticamente sin respuestas a la defensa inglesa y le permitió a Francia recuperar una diferencia tranquilizadora.
Pero todavía faltaba la acción que terminaría recorriendo las redes sociales y los medios deportivos. En su cuarta conquista, Villeroux tomó la pelota y encaró directamente hacia la defensa rival. Con una sucesión de gambetas logró superar a varios jugadores ingleses y, después de avanzar hasta quedar frente al arco, definió para sellar el 4-1.
La similitud con la histórica jugada de Maradona apareció inmediatamente: el francés también dejó rivales en el camino antes de enfrentarse al arquero y completar una acción individual espectacular. En 1986, Diego había protagonizado una corrida inolvidable frente a Inglaterra, dejando atrás a varios futbolistas antes de definir ante Peter Shilton.
La comparación fue recogida incluso por medios franceses: 20 Minutes calificó la actuación de Villeroux como “un cuádruple de leyenda” y lo bautizó como “el Mozart del fútbol para ciegos”, una descripción que refleja el impacto que generó su presentación.
El festejo del francés que agregó polémica
La jornada tuvo además un capítulo particular después del cuarto gol. Villeroux decidió festejar la conquista mirando hacia el banco de suplentes inglés. El gesto tuvo relación con un episodio ocurrido previamente durante el encuentro, cuando desde el sector inglés habían protestado por la colocación de su parche ocular.
Más allá de esa situación, el resultado le permitió a Francia comenzar con el pie derecho su participación en el Campeonato Europeo de Cécifoot 2026. Con la victoria sobre Inglaterra, el seleccionado francés quedó en una posición favorable dentro del Grupo A, en una competencia que también tiene a Alemania entre sus participantes.
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