Evacúan casas en Inglaterra tras hallazgo de explosivos cerca de base de Estados Unidos
Un operativo en Inglaterra generó alerta tras la detención de sospechosos con explosivos cerca de una base militar. Interviene el área antiterrorista.
Un operativo de máxima tensión se despliega en Inglaterra luego de que las autoridades policiales ordenaran la evacuación de múltiples viviendas cercanas a la base aérea militar de Estados Unidos RAF Fairford. Las fuerzas de seguridad detuvieron a un grupo de hombres sospechados de cometer delitos vinculados con explosivos.
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Qué se sabe de la investigación antiterrorista en Inglaterra
La situación de emergencia se focalizó en la localidad de Whelford, en el oeste del territorio británico, donde los residentes afectados fueron trasladados rápidamente hacia un centro de ocio cercano mientras los expertos militares en desactivación de bombas examinaban distintos vehículos.
Ante la gravedad de los hechos, la investigación pasó a ser liderada por la policía antiterrorista. Los detalles principales del caso incluyen:
- El rol estratégico de la base: la instalación militar RAF Fairford cobró extrema relevancia este año, ya que el Gobierno del Reino Unido permitió que las fuerzas estadounidenses la utilizaran para atacar sitios de misiles iraníes tras el inicio de la guerra el pasado 28 de febrero.
- Monitoreo oficial: el primer ministro británico, Andy Burnham, recibe actualizaciones constantes sobre la situación. En paralelo, el secretario de Defensa, Wes Streeting, transmitió calma, aseguró que la crisis "se está gestionando" y agradeció el rápido accionar de los equipos de emergencia.
- Alerta máxima en las tropas: un portavoz de la Fuerza Aérea de Estados Unidos confirmó que su personal "permanece vigilante" y que evalúan de manera constante las medidas para proteger las instalaciones, aunque declinaron dar precisiones por cuestiones de seguridad.
Si bien las autoridades establecieron un estricto perímetro policial en la zona y garantizaron que el incidente se encuentra "contenido", la fuerza de seguridad de Gloucestershire evitó confirmar de manera oficial si el objetivo final de los detenidos era perpetrar un ataque directo contra la base norteamericana.
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