La sanción a Horacio Pagani tras la pelea con Distasio en pleno vivo

Pagani, quién en el medio de la discusión con insultos a su colega se paró e intentó golpearlo en pleno vivo, fue suspendido del programa por al menos una edición: "Me dijeron que no vaya el domingo", aseguró. Y además agregó: “Me faltaron el respeto y no soy de los que pone la otra mejilla, si me faltan el respeto, respondo el doble. Me dio la sensación de que se me fue la mano, pero bueno, ya pasó”.