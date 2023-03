Boca: Ibarra habló de su continuidad

El entrenador de Boca Juniors, Hugo Ibarra, desestimó los rumores sobre su posible salida del club y afirmó: "No me preocupa que se hable de mi continuidad". En conferencia de prensa, el DT destacó la victoria de su equipo ante Olimpo de Bahía Blanca por 2 a 1, en el marco de la Copa Argentina, y elogió el rendimiento de algunos jugadores que no eran titulares habituales.