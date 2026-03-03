Huracán se recuperó y venció 3-1 a Belgrano, por el Torneo Apertura 2026
El Globo logró recomponerse tras su tropiezo en Río Cuarto, mientras el Pirata perdió el invicto y desperdició la chance de treparse a la cima del Grupo B.
Huracán le ganó 3-1 Belgrano este martes en el estadio Tomás Adolfo Ducó, por la octava jornada del Torneo Apertura 2026. El conjunto de Parque Patricios necesitaba recuperar terreno tras un traspié que dejó más dudas que certezas, mientras que el equipo cordobés llegaba con un inicio de año auspicioso pero no pudo consolidarlo.
Los goles de la victoria del Globo fueron de Peralta, en dos oportunidades, y Cortez, mientras que el Mudo Vázquez descontó para el Pirata.
El Globo venía de una excursión fallida a Río Cuarto, donde cayó 2-0 y sufrió una nueva expulsión, la tercera en los últimos siete encuentros. El equipo dirigido por Diego Martínez no lograba meterse en zona de playoffs, debido a que alternaba pasajes interesantes con errores que le cuestan caro.
La dependencia ofensiva de Jordy Caicedo y ciertas desatenciones defensivas explican parte de su irregularidad. Aunque el funcionamiento muestra leves avances, la falta de contundencia y las fallas individuales han impedido un despegue definitivo.
En contrapartida, el presente del Pirata ilusionaba a su gente. Conducido por Ricardo Zielinski, el conjunto de Barrio Alberdi se apoya en el talento de Franco Vázquez y Lucas Zelarayán, una sociedad que le da pausa y creatividad al mediocampo. El reciente triunfo ante Atlético Tucumán confirmaba su buen momento.
Huracán vs. Belgrano: formaciones
- Huracán: Hernán Galíndez; Ignacio Campo, Fabio Pereyra, Lucas Carrizo, César Ibáñez; Facundo Waller, Leonardo Gil; Emmanuel Ojeda o Alejandro Martínez, Óscar Romero, Óscar Cortés; Jordy Caicedo. DT: Diego Martínez.
- Belgrano: Thiago Cardozo; Leonardo Morales, Alexis Maldonado, Lisandro López, Adrián Spörle; Adrián Sánchez, Franco Vázquez, Alcides Benitez, Emiliano Rigoni; Lucas Zelarayán y Nicolás Fernández. DT: Ricardo Zielinski.
Huracán vs. Belgrano: otros datos
- Hora: 19.15.
- Estadio: Tomás Adolfo Ducó.
- Árbitro: Ariel Penel.
- VAR: Laura Fortunato.
- TV: ESPN Premium.
