Qué va a pasar con el partido entre Huracán y Belgrano tras el derrumbe en Parque Patricios
Un derrumbe en Parque Patricios, a metros del estadio del Globo, genera incertidumbre sobre el partido ante Belgrano a las 19.15.
Un derrumbe en un complejo de viviendas ubicado a metros del estadio de Huracán encendió la alarma en Parque Patricios y afectó directamente el partido ante Belgrano, válido por la octava fecha del Torneo Apertura 2026, previsto para las 19.15. La decisión final quedó en manos de Defensa Civil que decidió que el cruce se juegue sin público.
El colapso ocurrió en la madrugada de este martes en la calle Mafalda al 900, donde cedió una estructura interna de un complejo habitacional situado muy cerca de la cancha del Globo. La situación abrió un interrogante sobre si el encuentro podrá disputarse con normalidad.
Debido a este panorama, la Liga Profesional de Fútbol publicó en sus redes sociales: "El partido se disputará sin público, por cuestiones organizativas de los trabajos que se está realizando en la zona. Esta decisión la tomó la seguridad del Gobierno de la Ciudad, quien se esta encargando de analizar los daños de los alrededores de esa zona".
Qué pasó en el derrumbe en Parque Patricios
El hecho se produjo alrededor de las 4.30, cuando cedió una porción de la losa del subsuelo de aproximadamente 50 por 70 metros. La estructura cayó sobre el estacionamiento del predio, donde había cerca de 60 vehículos.
Tras un llamado al 911 recibido a las 4.45, personal de Bomberos de la Ciudad trabajó en el lugar y la zona fue inmediatamente vallada. Por prevención, se evacuó a los habitantes de tres edificios linderos que en total comprenden unos 300 departamentos y alrededor de 500 personas.
Según informó el SAME, hasta el momento no se registraron heridos. Sin embargo, el acceso permanece restringido y tanto vecinos como comerciantes no pueden ingresar a sus viviendas ni a sus locales desde la madrugada. Mientras continúa la evaluación estructural y el operativo de seguridad, el partido entre Huracán y Belgrano permanece sujeto a la resolución que adopten las autoridades competentes.
