Una buena para Boca: Blondel se acerca a Huracán y se libera un cupo en el mercado

Desde la llegada de Claudio Úbeda al banco xeneize, el lateral prácticamente no tuvo oportunidades. Pese a la salida de Luis Advíncula y la baja en el rendimiento de Juan Barinaga, Blondel no sumó minutos oficiales en la temporada, más allá de una breve participación en un amistoso ante Peñarol. Su último partido oficial fue en mayo de 2025, en la derrota frente a Independiente por los cuartos de final del Torneo Apertura.