Una buena para Boca: Blondel se acerca a Huracán y se libera un cupo en el mercado
El lateral derecho está muy cerca de dejar el Xeneize a préstamo para sumarse al Globo, donde lo espera Diego Martínez, exentrenador tanto en el club de la Ribera como en Tigre.
El futuro de Lucas Blondel parece estar lejos de La Bombonera. Tras varios meses sin continuidad en Boca, el defensor tiene avanzadas las negociaciones para convertirse en nuevo jugador de Huracán. El pedido expreso de Diego Martínez, quien ya lo dirigió en su etapa anterior en Tigre, resultó determinante para que el Globo acelerara por su incorporación.
Desde la llegada de Claudio Úbeda al banco xeneize, el lateral prácticamente no tuvo oportunidades. Pese a la salida de Luis Advíncula y la baja en el rendimiento de Juan Barinaga, Blondel no sumó minutos oficiales en la temporada, más allá de una breve participación en un amistoso ante Peñarol. Su último partido oficial fue en mayo de 2025, en la derrota frente a Independiente por los cuartos de final del Torneo Apertura.
El propio jugador había manifestado tiempo atrás lo difícil que resultaba atravesar esta situación. “Siempre me sentí mucho mejor dentro de una cancha con gente al lado que solo…”, expresó en una entrevista, y añadió: "Cuesta no jugar. Yo creo que esa es la parte más difícil para un jugador, el no sentirse útil”. Sus palabras dejaron en evidencia el desgaste emocional de permanecer relegado.
La cesión sería hasta diciembre, con opción de compra, y restan detalles administrativos para oficializarla. Huracán logró liberar un cupo tras ceder a un juvenil al exterior, lo que facilitó el acuerdo. Para Boca, la operación también tiene implicancias estratégicas: la partida del lateral abrirá un lugar en el plantel que podría utilizarse para incorporar un nuevo refuerzo antes del 10 de marzo.
Blondel llegó al club de la Ribera en julio de 2023, cuando se ejecutó la cláusula de rescisión que tenía con Tigre por 1.850.000 dólares. Desde entonces disputó 32 partidos, convirtió cuatro goles y entregó una asistencia. Supo ser titular con distintos entrenadores, pero lesiones y cambios de conducción lo relegaron.
Ahora, todo indica que buscará relanzar su carrera en Parque Patricios. En el Ducó lo esperan con la intención de que recupere ritmo y confianza, mientras en Boca ya piensan en cómo aprovechar el cupo que quedará vacante.
