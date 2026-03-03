Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Huracán vs. Belgrano
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Huracán vs. Belgrano por el Torneo Apertura 2026
Por la octava jornada del Torneo Apertura 2026, Huracán recibirá a Belgrano este martes desde las 19:15 en el estadio Tomás Adolfo Ducó.
El Globo viene de una excursión fallida a Río Cuarto, donde cayó 2-0 y sufrió una nueva expulsión, la tercera en los últimos siete encuentros. El equipo dirigido por Diego Martínez no logra meterse en zona de playoffs y alterna pasajes interesantes con errores que le cuestan caro.
En contrapartida, el presente del Pirata ilusiona a su gente. Conducido por Ricardo Zielinski, el conjunto de Barrio Alberdi se apoya en el talento de Franco Vázquez y Lucas Zelarayán, una sociedad que le da pausa y creatividad al mediocampo. El reciente triunfo ante Atlético Tucumán confirmó su buen momento y lo posicionó entre los protagonistas de la Zona B.
Formaciones de Huracán vs. Belgrano por el Torneo Apertura 2026
- Huracán: Hernán Galíndez; Ignacio Campo, Fabio Pereyra, Lucas Carrizo, César Ibáñez; Facundo Waller, Leonardo Gil; Emmanuel Ojeda o Alejandro Martínez, Óscar Romero, Óscar Cortés; Jordy Caicedo. DT: Diego Martínez.
- Belgrano: Thiago Cardozo; Leonardo Morales, Alexis Maldonado, Lisandro López, Adrián Spörle; Adrián Sánchez, Franco Vázquez, Alcides Benitez, Emiliano Rigoni; Lucas Zelarayán y Nicolás Fernández. DT: Ricardo Zielinski.
Cómo ver en vivo Huracán vs. Belgrano
La televisación estará a cargo de ESPN Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
