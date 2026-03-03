Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Huracán vs. Belgrano

En contrapartida, el presente del Pirata ilusiona a su gente. Conducido por Ricardo Zielinski, el conjunto de Barrio Alberdi se apoya en el talento de Franco Vázquez y Lucas Zelarayán, una sociedad que le da pausa y creatividad al mediocampo. El reciente triunfo ante Atlético Tucumán confirmó su buen momento y lo posicionó entre los protagonistas de la Zona B.