Huracán vs. Belgrano, por el Torneo Apertura 2026: horario, formaciones y TV
El Globo busca recomponerse tras su tropiezo en Río Cuarto, mientras el Pirata llega invicto y con la chance de treparse a la cima del Grupo B.
Huracán recibirá este martes desde las 19:15 a Belgrano en el estadio Tomás Adolfo Ducó, por la octava jornada del Torneo Apertura 2026. El conjunto de Parque Patricios necesita recuperar terreno tras un traspié que dejó más dudas que certezas, mientras que el equipo cordobés atraviesa un inicio de año auspicioso y quiere consolidarlo.
El Globo viene de una excursión fallida a Río Cuarto, donde cayó 2-0 y sufrió una nueva expulsión, la tercera en los últimos siete encuentros. El equipo dirigido por Diego Martínez no logra meterse en zona de playoffs y alterna pasajes interesantes con errores que le cuestan caro. La dependencia ofensiva de Jordy Caicedo y ciertas desatenciones defensivas explican parte de su irregularidad. Aunque el funcionamiento muestra leves avances, la falta de contundencia y las fallas individuales han impedido un despegue definitivo.
En contrapartida, el presente del Pirata ilusiona a su gente. Conducido por Ricardo Zielinski, el conjunto de Barrio Alberdi se apoya en el talento de Franco Vázquez y Lucas Zelarayán, una sociedad que le da pausa y creatividad al mediocampo. El reciente triunfo ante Atlético Tucumán confirmó su buen momento y lo posicionó entre los protagonistas de la Zona B.
Belgrano suma 15 puntos y ocupa el tercer lugar, por detrás de Independiente Rivadavia y Tigre, que ya disputaron su compromiso de la fecha. Una victoria en el Ducó lo dejaría como único líder con 18 unidades, un incentivo adicional para un equipo que combina solidez defensiva y buen trato de balón.
El local intentará hacerse fuerte en casa para cambiar el ánimo, mientras que la visita buscará ratificar su candidatura. En Parque Patricios, las aspiraciones de ambos chocarán en un duelo que puede empezar a marcar tendencias en la recta inicial del campeonato.
Huracán vs. Belgrano: probables formaciones
- Huracán: Hernán Galíndez; Ignacio Campo, Fabio Pereyra, Lucas Carrizo, César Ibáñez; Facundo Waller, Leonardo Gil; Emmanuel Ojeda o Alejandro Martínez, Óscar Romero, Óscar Cortés; Jordy Caicedo. DT: Diego Martínez.
- Belgrano: Thiago Cardozo; Leonardo Morales, Alexis Maldonado, Lisandro López, Adrián Spörle; Adrián Sánchez, Franco Vázquez, Alcides Benitez, Emiliano Rigoni; Lucas Zelarayán y Nicolás Fernández. DT: Ricardo Zielinski.
Huracán vs. Belgrano: otros datos
- Hora: 19.15.
- Estadio: Tomás Adolfo Ducó.
- Árbitro: Ariel Penel.
- VAR: Laura Fortunato.
- TV: ESPN Premium.
