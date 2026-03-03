Huracán vs. Belgrano, por el Torneo Apertura 2026: horario, formaciones y TV

El Globo viene de una excursión fallida a Río Cuarto, donde cayó 2-0 y sufrió una nueva expulsión, la tercera en los últimos siete encuentros. El equipo dirigido por Diego Martínez no logra meterse en zona de playoffs y alterna pasajes interesantes con errores que le cuestan caro. La dependencia ofensiva de Jordy Caicedo y ciertas desatenciones defensivas explican parte de su irregularidad. Aunque el funcionamiento muestra leves avances, la falta de contundencia y las fallas individuales han impedido un despegue definitivo.