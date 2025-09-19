Huracán vs. Racing, por el Torneo Clausura 2025: resultado en vivo

gustavo costas

En contraposición, la Academia de Gustavo Costas vive un presente dual. Por un lado, atraviesa un gran momento internacional tras imponerse 1-0 sobre Vélez en la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores, lo que le dio un envión anímico importante. Sin embargo, en el Clausura la situación es preocupante: está en la parte baja de la tabla de su zona y necesita descontar cinco puntos en apenas ocho fechas para soñar con la clasificación.

El duelo en Parque Patricios se anticipa intenso y cargado de presión. Para el local, ganar significaría asegurarse margen en la pelea por los playoffs; para el visitante, será una prueba crucial que le permita demostrar que puede trasladar su confianza copera al campeonato local. Ambos llegan con necesidades urgentes, lo que promete un partido abierto y disputado hasta el final.

Huracán vs. Racing: formaciones

Huracán: Hernán Galíndez; Tomás Guidara, Fabio Pereyra, Martín Nervo, César Ibáñez; Leonel Pérez, Leonardo Gil; Juan Bisanz, Matko Miljevic, Rodrigo Cabral o Agustín Urzi; Leonardo Sequeira. DT: Frank Darío Kudelka.

Hernán Galíndez; Tomás Guidara, Fabio Pereyra, Martín Nervo, César Ibáñez; Leonel Pérez, Leonardo Gil; Juan Bisanz, Matko Miljevic, Rodrigo Cabral o Agustín Urzi; Leonardo Sequeira. Racing: Facundo Cambeses; Facundo Mura, Marcos Di Cesare, Agustín García Basso, Ignacio Rodríguez; Matías Zaracho, Bruno Zuculini, Martín Barrios o Richard Sánchez; Duvan Vergara, Adrián Balboa y Tomás Conechny. DT: Gustavo Costas.

Huracán vs. Racing: otros datos

Hora: 19:00.

19:00. Estadio: Tomás Adolfo Ducó, Parque Patricios.

Tomás Adolfo Ducó, Parque Patricios. Árbitro: Nicolás Lamolina.

Nicolás Lamolina. VAR: Álvaro Carranza.

Álvaro Carranza. TV: ESPN Premium.