Aldosivi y Huracán empataron 0-0 en Mar del Plata por el Torneo Apertura
Aldosivi y Huracán igualaron sin goles en el estadio José María Minella por la fecha 11 del Torneo Apertura 2026 y el Tiburón sigue sin ganar en el torneo.
Aldosivi y Huracán empataron 0-0 en Mar del Plata por la fecha 11 de la Zona B del Torneo Apertura 2026. El Tiburón continúa sin triunfos en el campeonato y permanece en el fondo de la tabla, mientras que el Globo se mantiene en zona de clasificación.
El encuentro disputado en el estadio José María Minella fue parejo y con pocas situaciones claras de gol. Ninguno de los dos equipos logró imponer condiciones y el marcador terminó sin modificaciones. Para Aldosivi, el empate dejó sensaciones encontradas. El equipo marplatense volvió a sumar, pero continúa sin poder conseguir su primera victoria en el campeonato.
Con este resultado, el conjunto de Mar del Plata se mantiene en la anteúltima posición de la Zona B con 5 puntos, un registro que refleja el complicado presente que atraviesa en el Torneo Apertura 2026. Por su parte, Huracán llegó a 13 unidades y ocupa el octavo puesto, lo que por ahora le permite mantenerse dentro de los lugares de clasificación a la próxima instancia del torneo.
En la próxima fecha, Aldosivi visitará a Sarmiento de Junín, mientras que Huracán será local frente a Barracas Central.
Aldosivi vs. Huracán, por el Torneo Apertura: goles, resultado en vivo y minuto a minuto
Probables formaciones del encuentro entre Aldosivi y Huracán
- Aldosivi: Axel Werner; Rodrigo González, Nicolás Zalazar, Fernando Román, Lucas Rodríguez; Roberto Bochi, Federico Gino, Esteban Rolón; Nathanael Guzmán, Nicolás Cordero, Blas Palavecino. DT: Guillermo Farré.
- Huracán: Hernán Galíndez; Ignacio Campo, Fabio Pereyra, Hugo Nervo o Nehuén Paz, César Ibáñez; Emmanuel Ojeda, Leonardo Gil; Thaiel Peralta, Óscar Romero, Alejandro Martínez o Facundo Waller; Jordy Caicedo.
Aldosivi vs. Huracán, por el Torneo Apertura: dónde ver en vivo y datos del partido
- Hora: 15.30.
- TV: ESPN Premium.
- Árbitro: Luis Lobo Medina.
- VAR: Andrés Merlos.
- Estadio: José María Minella (Mar del Plata).
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