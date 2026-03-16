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Aldosivi y Huracán empataron 0-0 en Mar del Plata por el Torneo Apertura

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Aldosivi y Huracán igualaron sin goles en el estadio José María Minella por la fecha 11 del Torneo Apertura 2026 y el Tiburón sigue sin ganar en el torneo.

Aldosivi y Huracán empataron 0-0 en Mar del Plata por el Torneo Apertura

Aldosivi y Huracán empataron 0-0 en Mar del Plata por la fecha 11 de la Zona B del Torneo Apertura 2026. El Tiburón continúa sin triunfos en el campeonato y permanece en el fondo de la tabla, mientras que el Globo se mantiene en zona de clasificación.

El encuentro disputado en el estadio José María Minella fue parejo y con pocas situaciones claras de gol. Ninguno de los dos equipos logró imponer condiciones y el marcador terminó sin modificaciones. Para Aldosivi, el empate dejó sensaciones encontradas. El equipo marplatense volvió a sumar, pero continúa sin poder conseguir su primera victoria en el campeonato.

Con este resultado, el conjunto de Mar del Plata se mantiene en la anteúltima posición de la Zona B con 5 puntos, un registro que refleja el complicado presente que atraviesa en el Torneo Apertura 2026. Por su parte, Huracán llegó a 13 unidades y ocupa el octavo puesto, lo que por ahora le permite mantenerse dentro de los lugares de clasificación a la próxima instancia del torneo.

En la próxima fecha, Aldosivi visitará a Sarmiento de Junín, mientras que Huracán será local frente a Barracas Central.

Aldosivi vs. Huracán, por el Torneo Apertura: goles, resultado en vivo y minuto a minuto

Probables formaciones del encuentro entre Aldosivi y Huracán

  • Aldosivi: Axel Werner; Rodrigo González, Nicolás Zalazar, Fernando Román, Lucas Rodríguez; Roberto Bochi, Federico Gino, Esteban Rolón; Nathanael Guzmán, Nicolás Cordero, Blas Palavecino. DT: Guillermo Farré.
  • Huracán: Hernán Galíndez; Ignacio Campo, Fabio Pereyra, Hugo Nervo o Nehuén Paz, César Ibáñez; Emmanuel Ojeda, Leonardo Gil; Thaiel Peralta, Óscar Romero, Alejandro Martínez o Facundo Waller; Jordy Caicedo.

Aldosivi vs. Huracán, por el Torneo Apertura: dónde ver en vivo y datos del partido

  • Hora: 15.30.
  • TV: ESPN Premium.
  • Árbitro: Luis Lobo Medina.
  • VAR: Andrés Merlos.
  • Estadio: José María Minella (Mar del Plata).

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