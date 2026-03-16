Aldosivi y Huracán empataron 0-0 en Mar del Plata por el Torneo Apertura

Con este resultado, el conjunto de Mar del Plata se mantiene en la anteúltima posición de la Zona B con 5 puntos, un registro que refleja el complicado presente que atraviesa en el Torneo Apertura 2026. Por su parte, Huracán llegó a 13 unidades y ocupa el octavo puesto, lo que por ahora le permite mantenerse dentro de los lugares de clasificación a la próxima instancia del torneo.