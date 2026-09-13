Huracán vs. Racing por el Torneo Clausura 2026: minuto a minuto

La "Academia", por su parte, lleva siete encuentros sin triunfos, con dos empates y cinco derrotas desde su única victoria en el campeonato, conseguida en la primera fecha ante Gimnasia. En la jornada anterior, perdió 2-1 como local frente a Atlético Tucumán y quedó último en la Zona B, con apenas cinco puntos, por lo que necesita una reacción inmediata para no alejarse definitivamente de la pelea por los playoffs.