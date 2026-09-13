Huracán vs. Racing por el Torneo Clausura 2026: minuto a minuto
La "Academia" llega al Palacio Ducó con el objetivo de dar vuelta la página y volver al triunfo en el torneo local después de siete fechas. Los detalles en la nota.
Huracán y Racing se enfrentan este domingo, desde las 21.30, en el Tomás Adolfo Ducó, por la novena fecha del Torneo Clausura. El encuentro, correspondiente a la Zona B, tendrá a Pablo Dóvalo como árbitro y a Lucas Novelli a cargo del VAR.
El "Globo" llega al duelo con la necesidad de volver a sumar de a tres, ya que acumula cuatro partidos sin ganar. El equipo dirigido por Diego Martínez viene de empatar 1-1 ante Belgrano en Córdoba, resultado que le permitió alcanzar los 10 puntos y mantenerse cerca de los puestos de clasificación a los playoffs: ocupa el undécimo lugar de la Zona B, a una unidad del octavo puesto.
La "Academia", por su parte, lleva siete encuentros sin triunfos, con dos empates y cinco derrotas desde su única victoria en el campeonato, conseguida en la primera fecha ante Gimnasia. En la jornada anterior, perdió 2-1 como local frente a Atlético Tucumán y quedó último en la Zona B, con apenas cinco puntos, por lo que necesita una reacción inmediata para no alejarse definitivamente de la pelea por los playoffs.
Formaciones de Huracán vs. Racing por el Torneo Clausura 2026 - Zona B
- Huracán: Hernán Galíndez; Lucas Blondel, Fabio Pereyra, Máximo Palazzo, César Ibáñez; Leonardo Gil, Facundo Waller; Thaiel Peralta, Óscar Cortés; Ignacio Pussetto y Jordy Caicedo. DT: Diego Martínez.
- Racing: Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo, Mateo Martínez, Marcos Rojo, Ignacio Rodríguez; Matías Kranevitter, Ulises Ortegoza, Gastón Lodico, Marcos Miljevic; Tomás Conechny y Adrián Martínez. DT: Juan Pablo Vojvoda.
Horario y televisación
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Hora: 21:30.
Estadio: Tomás Adolfo Ducó.
Árbitro: Pablo Dóvalo.
VAR: Lucas Novelli.
TV: TNT Sports Premium.
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