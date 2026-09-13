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Banfield vs. Barracas Central por el Torneo Clausura 2026: horario, formaciones y TV

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El "Taladro" viene de eliminar a Riestra en la Copa Argentina y busca recuperarse en el torneo local luego de tres derrotas consecutivas. Los detalles en la nota.

Banfield y Barracas chocan en el Florencio Sola. 

Banfield y Barracas chocan en el Florencio Sola. 

Banfield y Barracas Central se enfrentan este lunes, desde las 19, en el estadio Florencio Sola, por la novena fecha de la Zona B del Torneo Clausura. El encuentro será televisado por TNT Sports y tendrá a Sebastián Zunino como árbitro y a Pablo Echavarría a cargo del VAR.

El "Taladro" llega al compromiso con la necesidad de volver a sumar de a tres, ya que acumula tres partidos sin triunfos en el campeonato. El equipo dirigido por Pedro Troglio viene de perder 3-1 ante Aldosivi en Mar del Plata, resultado que lo dejó con siete puntos y en la parte baja de la Zona B.

Sin embargo, viene de dar el golpe en la Copa Argentina, donde eliminó a Deportivo Riestra en los cuartos de final. Luego de igualar 1-1 durante los 90 minutos, Banfield se impuso en la definición por penales y avanzó a las semifinales del certamen.

Barracas Central, por su parte, llega después de empatar 0-0 ante Argentinos Juniors en la última jornada del campeonato. El conjunto dirigido por Damián Ayude suma 11 puntos en la Zona B y buscará volver a ganar para acercarse a los puestos de clasificación a los playoffs.

Formaciones de Banfield vs. Barracas Central por el Torneo Clausura 2026 - Zona B

  • Banfield: Diego Rodríguez; Brandon Oviedo, Santiago Daniele, Nicolás Meriano; Santiago López García, Santiago Esquivel, Tomás Adoryán, Ignacio Abraham; David Zalazar; Lisandro Piñero y Bruno Sepúlveda. DT: Pedro Troglio.
  • Barracas Central: Marcelo Miño; Nicolás Demartini, Kevin Jappert, Yonatthan Rak, Rafael Barrios, Rodrigo Insúa; Dardo Miloc, Iván Tapia, Tomás Porra; Norberto Briasco y Jhonatan Candia. DT: Damián Ayude.

Horario y televisación

  • Hora: 19:00.

  • Estadio: Florencio Sola.

  • Árbitro: Sebastián Zunino.

  • VAR: Pablo Echavarría.

  • TV: TNT Sports Premium.

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