Huracán vs. San Lorenzo por el Torneo Apertura 2026: goles, resultado en vivo y minuto a minuto

El conjunto de Parque Patricios llega al clásico con la urgencia de enderezar un inicio de temporada esquivo, tras cosechar apenas dos empates y una derrota en sus primeras presentaciones. Pese al presente irregular, el equipo de Diego Martínez se apoya en una racha histórica favorable: no cae ante su eterno rival en el Palacio Ducó desde el año 2017, acumulando desde entonces tres victorias y cuatro igualdades en casa.