Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Huracán vs. Sarmiento por el Torneo Apertura
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Huracán vs. Sarmiento por el Torneo Apertura.
Este sábado 14 de febrero, Parque Patricios será el escenario de un duelo de realidades ascendentes. Huracán y Sarmiento de Junín se ven las caras en un choque donde ambos buscan capitalizar el impulso de sus recientes triunfos.
El conjunto de Diego Martínez llega con el pecho inflado tras vencer a San Lorenzo por la mínima. Con 5 unidades y en el 10° puesto de la Zona B, el objetivo es claro: sumar de a tres para escalar posiciones.
Un dato que juega a su favor es la paternidad histórica en casa, ya que el "Verde" de Junín jamás ha logrado llevarse una victoria del Palacio Ducó.
Por su parte, los dirigidos por Facundo Sava vienen de derrotar 2-1 a Atlético Tucumán, posicionándose en el 6° lugar con 6 puntos. Sin embargo, el "Colorado" tiene una deuda pendiente en este torneo: sumar fuera de casa, condición en la que ha cosechado solo derrotas.
Probables formaciones
Huracán: Hernán Galíndez; Federico Vera, Fabio Pereyra, Lucas Carrizo, César Ibáñez; Emmanuel Ojeda, Leonardo Gil, Oscar Cortés, Alejandro Martínez; Eric Ramírez y Jordy Caicedo. DT: Diego Martínez.
Sarmiento: Javier Burrai; Thiago Santamaría, Gastón Arturia, Juan Manuel Insaurralde, Lucas Suárez; Julián Contrera, Cristian Zabala, Manuel García, Yair Arismendi; Diego Churín y Junior Marabel. DT: Facundo Sava.
Cómo ver en vivo Huracán vs. Sarmiento
La televisación estará a cargo de TNT Sports. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
