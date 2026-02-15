Una periodista de Huracán fue acosada mientras trabajaba y encontraron al agresor tras una campaña viral
El episodio ocurrió durante el cierre de la previa del partido ante Sarmiento. La Subcomisión de Género del club tomó intervención e inició la evaluación de medidas.
Una cronista sufrió acoso verbal por parte de un socio del club Huracán, durante la previa del encuentro ante Sarmiento, en las inmediaciones del estadio Tomás Adolfo Ducó.
Mientras se realizaba el cierre de la transmisión del programa La Previa, emitido por el canal de YouTube Quemero TV, un socio que ingresaba al estadio, pasó junto a la periodista, identificada como Lucía, y le dijo: "Te rompo todo". La situación provocó conmoción en la cronista y sus compañeros que, rápidamente, impulsaron una campaña en redes sociales para identificar al agresor.
"Necesito compartir esto porque siempre es un placer cubrir la calle para @SoyQuemeroTV pero hoy un desubicado se creyó con el poder de pasar en vivo y decirme al oído 'te rompo todo' sin importarle absolutamente nada. Entonces yo me siento con la libertad de escracharlo", escribió la cronista en su cuenta de X, compartiendo el mal momento.
Tras la difusión del episodio y la reacción de la comunidad quemera, la Subcomisión de Género del club tomó intervención del caso, lograron identificar al agresor y están evaluando los pasos a seguir.
Huracán venció a Sarmiento y trepó a los primeros puestos de la Zona B del Torneo Apertura
Huracán venció por 1-0 a Sarmiento de Junín este sábado 14 de febrero, luego de que ambos equipos llegaran envalentonados tras conseguir victorias importantes en la fecha pasada. El gol del triunfo estuvo en manos de Bisanz a los 67 minutos del encuentro.
Ahora, el Globo se ubica cuarto en la tabla de posiciones de la Zona B, mientras que el Verde quedó noveno, por afuera de los puestos de clasificación.
Cómo llegaron ambos equipos a este duelo
El equipo de Diego Martínez llegó con el ánimo por las nubes después de quedarse con el clásico ante San Lorenzo (1-0 con gol de Jordy Caicedo).
El conjunto dirigido por Facundo Sava también venía atravesando un buen presente tras vencer 2-1 a Atlético Tucumán en Junín. Antes del duelo estaba, incluso, mejor ubicado que su rival en la tabla de posiciones.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario