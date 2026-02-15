Una periodista de Huracán fue acosada mientras trabajaba y encontraron al agresor tras una campaña viral

Huracán venció a Sarmiento y trepó a los primeros puestos de la Zona B del Torneo Apertura

Huracán venció por 1-0 a Sarmiento de Junín este sábado 14 de febrero, luego de que ambos equipos llegaran envalentonados tras conseguir victorias importantes en la fecha pasada. El gol del triunfo estuvo en manos de Bisanz a los 67 minutos del encuentro.

Ahora, el Globo se ubica cuarto en la tabla de posiciones de la Zona B, mientras que el Verde quedó noveno, por afuera de los puestos de clasificación.

Cómo llegaron ambos equipos a este duelo

El equipo de Diego Martínez llegó con el ánimo por las nubes después de quedarse con el clásico ante San Lorenzo (1-0 con gol de Jordy Caicedo).

El conjunto dirigido por Facundo Sava también venía atravesando un buen presente tras vencer 2-1 a Atlético Tucumán en Junín. Antes del duelo estaba, incluso, mejor ubicado que su rival en la tabla de posiciones.