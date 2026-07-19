Ibai Llanos ya palpita el título de España: "Creo que el lunes estaremos celebrando en Madrid"
El reconocido streamer español se mostró confiado de cara a la final del Mundial 2026 y reveló que fue invitado a recibir a la selección en la sede del Gobierno en caso de consagrarse campeona.
La Selección de España llega a la final del Mundial 2026 como una de las grandes favoritas al título. El equipo dirigido por la Roja atraviesa un presente extraordinario: es el vigente campeón de Europa, fue finalista en las dos últimas ediciones de la UEFA Nations League y acumula 37 partidos sin derrotas en los 90 o 120 minutos.
Ese gran momento alimenta la ilusión de millones de españoles, entre ellos la del popular streamer Ibai Llanos, quien no ocultó su optimismo en una transmisión realizada este sábado, a pocas horas del duelo decisivo ante Argentina: "Creo que vamos a ser campeones del mundo, que España va a tener su segunda estrella y que el lunes vamos a estar celebrando en Madrid y en toda España el campeonato del mundo", expresó.
Además, reveló que ya fue invitado para participar del recibimiento oficial del plantel en caso de conseguir el título: "Me han invitado a recibir a la selección española en la Moncloa para darles la bienvenida. Puede ser un recuerdo para toda la vida. Estamos a 90 minutos, 120 o 135 si sumamos los añadidos".
Ibai también destacó que su confianza en el seleccionado español viene desde antes del inicio de la Copa del Mundo e incluso se mantuvo tras el inesperado empate ante Cabo Verde en la fase inicial del torneo: "Que sea lo que Dios quiera. Yo he confiado en España desde antes del Mundial. Confié en España después del empate con Cabo Verde. Sé que muchos otros también, pero yo no me bajo del barco", afirmó.
España intentará conquistar su segundo título mundial este domingo. El único antecedente se remonta al Mundial de Sudáfrica 2010, cuando derrotó 1-0 a Países Bajos en tiempo suplementario gracias al histórico gol de Andrés Iniesta. Aquella fue, además, la primera final mundialista disputada por la Roja.
¿Cuándo juegan Argentina y España por la final del Mundial 2026?
Argentina y España se enfrentarán este domingo 19 de julio desde las 16 (hora argentina) en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, en la gran final de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026. La Albiceleste disputará su séptima final mundialista, mientras que la Roja buscará convertirse en bicampeona del mundo en apenas su segunda presencia en el partido decisivo.
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