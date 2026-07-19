Ibai Llanos ya palpita el título de España: "Creo que el lunes estaremos celebrando en Madrid"

Ibai también destacó que su confianza en el seleccionado español viene desde antes del inicio de la Copa del Mundo e incluso se mantuvo tras el inesperado empate ante Cabo Verde en la fase inicial del torneo: "Que sea lo que Dios quiera. Yo he confiado en España desde antes del Mundial. Confié en España después del empate con Cabo Verde. Sé que muchos otros también, pero yo no me bajo del barco", afirmó.