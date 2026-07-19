A qué hora llega el plantel de la Selección Argentina al Ezeiza tras la final del Mundial 2026 en Nueva York
El plantel de la Selección Argentina emprenderá el retorno desde los Estados Unidos luego de la final. Conocé los detalles del horario de arribo a Ezeiza.
El plantel de la Selección Argentina se prepara para regresar al país luego de concluir su participación en el Mundial 2026. Tras disputar el encuentro decisivo frente a España en Nueva York, la delegación Albiceleste emprenderá el viaje de retorno en un vuelo chárter directo hacia Buenos Aires durante las próximas horas.
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El horario estimado del arribo de la Selección Argentina a Ezeiza
De acuerdo con las estimaciones logísticas, la delegación nacional tiene previsto despegar desde suelo estadounidense entre la medianoche de este domingo y las 3 de la madrugada del lunes. Como el trayecto aéreo demandará aproximadamente 11 horas de vuelo, se espera que el contingente arribe al Aeropuerto Internacional de Ezeiza pasado el mediodía de mañana, en una franja horaria estimada entre las 13 y las 14 horas.
Desde la conducción de la AFA se solicitaron al menos seis horas de margen una vez concluido el partido para poder coordinar la salida ordenada del estadio, efectuar los controles aduaneros correspondientes y trasladar a toda la comitiva hacia la terminal aérea de Nueva York.
Por otra parte, ante la gran inquietud social sobre cómo se llevarán a cabo los festejos y reconocimientos por el logro alcanzado en esta Copa del Mundo, el presidente Javier Milei comunicó formalmente a través de sus redes que se declarará feriado nacional el día en que los jugadores y el cuerpo técnico decidan celebrar junto a la gente.
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