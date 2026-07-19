A qué hora llega el plantel de la Selección Argentina al Ezeiza tras la final del Mundial 2026 en Nueva York

El horario estimado del arribo de la Selección Argentina a Ezeiza

De acuerdo con las estimaciones logísticas, la delegación nacional tiene previsto despegar desde suelo estadounidense entre la medianoche de este domingo y las 3 de la madrugada del lunes. Como el trayecto aéreo demandará aproximadamente 11 horas de vuelo, se espera que el contingente arribe al Aeropuerto Internacional de Ezeiza pasado el mediodía de mañana, en una franja horaria estimada entre las 13 y las 14 horas.