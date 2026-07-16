A pura chicana: Gastón Edul se plantó ante Edu Aguirre y los silbidos españoles en el careo de La Velada 6

Aguirre, reconocido amigo íntimo de Cristiano Ronaldo, intentó calentar la pantalla apelando al clásico libreto de cuestionar los méritos de la Scaloneta, deslizando supuestos favores arbitrales para la Argentina. Con muchísima clase, Edul desactivó el ataque con una profunda reflexión sobre la resiliencia argentina.

"El futbolista argentino y el argentino en general está acostumbrado a que se minimice su rendimiento o a que se atribuyan sus victorias a favores externos. Es muy injusto para un grupo que se ha esforzado notablemente", sentenció el panelista de El Chiringuito.

El picante ida y vuelta de Gastón Edul y Edu Aguirre

A la hora de hablar estrictamente de la preparación física para la pelea de boxeo del próximo sábado 25 de julio, Aguirre chicaneó al argentino acusándolo de abrir el paraguas: "Lleva 8 meses preparando excusas para cuando pierda".

La respuesta de Edul fue letal, apelando al enorme esfuerzo logístico que viene realizando mientras trabaja y entrena en medio de la Copa del Mundo. "Te tomás un tren y peleás. Yo llevo 16 vuelos ya en lo que va del viaje... Pero todo bien. Voy a dejar el corazón y todo lo que tengo. Comí como pude, entrené como pude", retrucó, dejando en claro quién tiene la preparación más cuesta arriba.

Uno de los datos que más expectativa genera en el entorno de Aguirre es que el mismísimo Cristiano Ronaldo confirmó que seguirá de cerca la pelea para apoyar a su amigo del Chiringuito. Lejos de achicarse por tener al astro portugués de espectador en su contra, Edul se agrandó y lo tomó como una motivación absoluta para dar el golpe en territorio ajeno.

"Que Cristiano Ronaldo me vea ganar sería un hito. Que vaya Cristiano, que yo voy con mis amigos. Pero Eduardo... ¿vos venís a ver la final del mundo acá? Vamos, que viniste a ver a Portugal... vení a ver a tu país también", cerró Edul con una chicana de potrero espectacular que dejó sin palabras al periodista madrileño.

Con este tremendo cruce a la distancia, Edul demostró que no solo tiene argumentos para defender a la Selección en los micrófonos, sino que le sobra personalidad para subirse al ring y plantar la bandera argentina en España. La primera batalla será el domingo con los pantalones cortos; la segunda, el próximo sábado con los guantes puestos.