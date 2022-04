Ibai Llanos habló del escándalo de Piqué con la Supercopa de España: qué dijo

Según aclaró Piqué en medio del escándalo, todas las transacciones fueron legales y confirmó que saldrán a la luz más audios, por lo que “el presidente Rubiales ya ha denunciado el hecho a la policía", por la violación de su privacidad.

Piqué Rubiales España.jpg

Su amigo, el streamer Ibai Llanos, habló al respecto y sostuvo en una transmisión por Twitch que realizó el lunes por la tarde: "Hay mucha gente que viene al directo a pasárselo bien, pero quiero que entendáis que hay cosas que no se pueden obviar. Yo no estoy implicado y no tengo nada que ver, pero estás en ese círculo y te mencionan. Yo lo que no haría es llevarme una competición española a Arabia Saudí, nunca, en mi puta vida, independientemente del dinero que me paguen”.

“Me da igual que me creas o no me creas, nunca en mi puta vida me he movido por dinero, jamás, y mira que he hecho dinero, como un cerdo. ¿He hecho cosas por dinero? Sí. ¿Me gusta ganar dinero? Está bien ¿Qué quieres que te diga? Es una cosa que te relaja mucho. No tengo nada que demostrar ni soy mejor que nadie”, agregó Ibai sobre la polémica.

Y concluyó: “Gano tanto dinero que para qué más. Es otro de los motivos por los que no me interesa lo de las criptomonedas o no me voy a Andorra. Aparte de que en España estoy de puta madre, es que hay un punto en que dices ‘para qué más’. Y no es por ser humilde. Soy como soy con mis defectos y mis virtudes”,.

El medio español El Confidencial, develó documentos y mensajes de voz entre Piqué y Rubiales donde se informa que la federación española percibirá 40 millones de euros en cada una de las seis ediciones organizadas en tierra saudí a partir de 2020.

En tanto, Kosmos se haría acreedor de 4 millones de euros por cada temporada. En la primera edición compitieron Real Madrid (se consagró campeón), Barcelona, Atlético de Madrid y Valencia.