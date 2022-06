Feroz crítica a Paredes e Icardi en PSG

“Cuando ves los salarios y el impacto deportivo, es catastrófico. Cuando te llamas Icardi o Paredes y dices cosas así cuando no estás jugando, pretendes entrenar y ver a otros jugar en competiciones, estás fuera de lugar, la pasión por el fútbol debe ser lo primero. Y si el club te dice: ‘Ya no te queremos, porque te compramos por 50 o 60 millones y te damos un millón al mes’, respeta la decisión porque has tenido suerte más de una vez. Hay otros que seguramente reaccionarán en los próximos días diciendo: ‘Quiero quedarme’. Todo este grupo, mírense y respétennos”, explotó en una columna que realizó en el medio RMC Sports con la mirada puesta sobre dos de los tres argentinos que quedan en la plantilla tras la marcha de Ángel Di María.

