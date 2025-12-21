Ignacio Miramón no sigue en Boca y un club del fútbol argentino sueña con él

Ignacio Miramón Ignacio Miramón es el nuevo refuerzo de Boca

La ilusión de un mediocampo con identidad tripera

El nombre de Miramón se suma a otra gestión que genera expectativa en el mundo Gimnasia: la vuelta confirmada de Nacho Fernández. El mediocampista quedará libre de River el 31 de diciembre y la nueva comisión directiva ya cerró todo para su regreso. En ese contexto, el 5 aparece como una de las opciones más tentadoras para reforzar el mediocampo y acompañar un eventual retorno del exRiver, apostando a futbolistas identificados con el club.