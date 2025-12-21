Ignacio Miramón no sigue en Boca y un club del fútbol argentino sueña con él
El volante terminó su préstamo en el Xeneize, no seguirá en el club y en Gimnasia ilusiona su regreso, aunque la postura del Lille complica la operación.
El mercado de pases empieza a tomar temperatura en Gimnasia y uno de los nombres que reapareció con fuerza es el de Ignacio Miramón. El mediocampista terminó su cesión en Boca y no continuará en el Xeneize, lo que reactivó la ilusión en el Lobo de volver a contar con un futbolista surgido de sus inferiores.
Desde el entorno del jugador aseguran que Miramón no le cierra las puertas a un regreso a La Plata y que la posibilidad de volver al club que lo formó es atractiva. En Gimnasia, por su parte, también existe el interés deportivo por sumarlo nuevamente, aunque el escenario está lejos de ser sencillo.
El rol del Lille y las dificultades de la negociación
El principal obstáculo no pasa por la voluntad del jugador ni por una negativa del Lobo. El Lille, dueño de su pase, ya tomó la decisión de buscarle un nuevo destino y Gimnasia no aparece hoy como una prioridad para el club francés.
A esa postura se suma la complejidad económica de la operación, que condiciona seriamente cualquier avance en este mercado de pases. Por ese motivo, puertas adentro manejan la situación con cautela y saben que dependerá de un cambio en el escenario para que la negociación pueda prosperar.
La ilusión de un mediocampo con identidad tripera
El nombre de Miramón se suma a otra gestión que genera expectativa en el mundo Gimnasia: la vuelta confirmada de Nacho Fernández. El mediocampista quedará libre de River el 31 de diciembre y la nueva comisión directiva ya cerró todo para su regreso. En ese contexto, el 5 aparece como una de las opciones más tentadoras para reforzar el mediocampo y acompañar un eventual retorno del exRiver, apostando a futbolistas identificados con el club.
El paso de Miramón por Boca en 2025
Durante su préstamo en Boca, Ignacio Miramón tuvo la siguiente participación oficial:
-
Partidos jugados: 20
Liga Profesional: 15
Torneo Apertura: 3
Copa Argentina: 2
Mientras define su futuro, en Gimnasia sueñan con volver a verlo en el Bosque, aunque saben que el desenlace dependerá de factores que hoy exceden al deseo de ambas partes.
