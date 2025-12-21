Bomba: Facundo Mura se va de Racing y podría reforzar otro equipo grande del fútbol argentino

image

Los números de Facundo Mura en Racing

Facundo Mura se formó en Estudiantes de La Plata, debutó en Primera División en el Pincha y tuvo un breve paso por Colón antes de llegar a Racing en 2022. En la Academia disputó 148 partidos oficiales, convirtió 12 goles y entregó 15 asistencias. Además, durante su etapa en Avellaneda logró cuatro títulos, consolidándose como una pieza importante del equipo. Ahora, con su salida confirmada, River acelera y espera una definición clave para seguir reforzándose en este mercado de pases.