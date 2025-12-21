Bomba: Facundo Mura se va de Racing y podría reforzar otro equipo grande del fútbol argentino
El futbolista está cerca de terminar su vínculo con la Academia y distintos clubes sueñan con tenerlo en la próxima temporada: los detalles.
River se movió con fuerza en las últimas horas del mercado de pases y ya concretó dos incorporaciones importantes. Primero cerró la llegada de Fausto Vera, a préstamo, y luego acordó la compra de Aníbal Moreno por 7 millones de dólares tras negociar con Palmeiras.
Sin embargo, para Marcelo Gallardo no alcanza. El entrenador entiende que el plantel necesita más variantes para afrontar una temporada cargada de objetivos, que incluirá la Copa Sudamericana, el campeonato local y la Copa Argentina. En ese contexto, la dirigencia avanzó por un jugador habitual titular en Racing.
El interés de River por Facundo Mura
El apuntado es Facundo Mura, lateral derecho que también puede desempeñarse por la izquierda, una versatilidad que resulta clave para el cuerpo técnico. En River lo ven como una alternativa para competir el puesto con Gonzalo Montiel y aportar experiencia inmediata.
El defensor no aceptó la propuesta de renovación que le acercó Diego Milito y quedará con el pase en su poder, por lo que no seguirá en Racing. Esa situación abrió la puerta para que el Millonario realice una oferta concreta y se meta de lleno en la negociación.
De todos modos, River no está solo en la pelea. Inter Miami mantiene una propuesta vigente y existe un preacuerdo firmado. Mura le comunicó al entorno de Stefano Di Carlo que en un plazo de 72 horas definirá si rompe lo acordado con el club estadounidense para sumarse al equipo de Gallardo o si se muda a Fort Lauderdale. Lo único confirmado es que no continuará en Avellaneda.
Los números de Facundo Mura en Racing
Facundo Mura se formó en Estudiantes de La Plata, debutó en Primera División en el Pincha y tuvo un breve paso por Colón antes de llegar a Racing en 2022. En la Academia disputó 148 partidos oficiales, convirtió 12 goles y entregó 15 asistencias. Además, durante su etapa en Avellaneda logró cuatro títulos, consolidándose como una pieza importante del equipo. Ahora, con su salida confirmada, River acelera y espera una definición clave para seguir reforzándose en este mercado de pases.
