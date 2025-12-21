Matías Rossi se consagró campeón 2025 del TC2000 y logró su sexto título en una definición histórica

El segundo puesto fue para Franco Vivian, con Chevrolet Tracker, mientras que Rossi completó el podio sin arriesgar más de lo necesario, priorizando asegurar el campeonato. Este nuevo título también le permitió a Toyota cortar con el dominio de los últimos tres campeonatos obtenidos por Leonel Pernía junto a la estructura de Marcelo Ambrogio.

Con su sexta corona en el TC2000, Matías Rossi quedó a solo un título del récord histórico de Juan María Traverso, el máximo campeón de la categoría, y ratificó su vigencia como una de las grandes figuras del automovilismo argentino en una temporada que marcó un antes y un después con el desembarco definitivo de los SUV.