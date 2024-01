Lo odia: la furia de Iker Casillas tras la elección de Messi en los premios The Best

image.png

Más allá de la aprobación general de todos los actores del deporte, hubo uno que criticó nuevamente a la organización y señaló que es injusto la distinción para el capitán de la Selección Argentina. Se trata de Iker Casillas, el exarquero del Real Madrid que sufrió durante muchos años al 10 y que utilizó sus redes sociales para hacer un polémico descargo.

"Creas unos premios bonitos y te los estás cargando a base de no hacer la cosas con justicia. 'The Smile' más bien. En fin, buenas noches", escribió el español en su cuenta oficial de X (Antes Twitter).

Pero no fue su única crítica. Unos minutos antes también había apuntado contra el 11 ideal del 2023, que quedó integrado por Thibaut Courtois; Kyle Walker, John Stones, Rúben Dias; Bernardo Silva, Jude Bellingham, Kevin De Bruyne; Lionel Messi, Erling Haaland, Kyliam Mbappé y Vinicius Jr.

"1-3-3-4 No es un número de lotería. No es el código de teléfono de un país. No es la clave de mi iPhone. Es el nuevo sistema de juego de fútbol!! Para el próximo 11 ideal mejor poner un 1-10", posteó muy enojado.

