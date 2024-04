Iker Muniain se irá del Athletic Bilbao: ¿jugará en Argentina?

Embed El destino de Iker Muniain está en el extranjero. MLS o River Plate son sus preferencias.



[@JaviBeltran10, @diarioas] pic.twitter.com/cX15rCMJYA — Athletic Xtra (@AthleticXtra) April 24, 2024

Según los medios españoles, el futbolista no está buscando una institución de Europa y por este motivo crecen aún más las chances. Muniain ha manifestado muchas veces su amor por River y hasta se animó a posar con la camiseta y la bandera en reiteradas ocasiones. "Soy hincha desde pequeño. Se me metió este equipo entre ceja y ceja y siempre lo sigo", dijo en su momento: "River es un equipo que siempre me gustó, por su gran hinchada. Cuando eres pequeño y ves un clásico te decantas por uno y yo elegí a River".

Tras varias ofertas en enero para renovar el contrato, el mediocampista se marchará con el pase en su poder y su decisión de irse pasa por el hecho de tener más minutos. En caso de no concretarse su llegada al Millonario, en un segundo escalón, aparecen las chances de Brasil, la Major League Soccer de Estados Unidos, México o alguna liga exótica.

