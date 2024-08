El cambio de look de Imane Khelif tras pasar por el "salón de belleza"

En este marco, durante la cita olímpica en la capital parisina, y luego que una de sus rivales abandonara aduciendo diferencias de fuerza, se volvió blanco de todo tipo de descalificaciones, por las que su abogado dijo en las últimas horas que demandaría a varias figuras como Elon Musk y JK Rowling, quien difundieron mensajes transfóbicos.

"Imane Khelif ha decidido iniciar una nueva lucha, una lucha por la justicia, la dignidad y el honor", expresó Nabil Boudi en un comunicado, agregando que su clienta había presentado la denuncia por "acoso agravado en internet... ante los fiscales de París".

En este marco, y en las últimas horas, la argelina publicó un divertido video mostrando "otra cara", diferente a la exhibida durante la competencia, junto a un mensaje concientizador. Se la observa en la escena inicial con sus guantes de boxeo para luego pasar a otra vestimenta más casual, con una camisa floreada, aretes y maquillaje; con su medalla de oro colgando de su cuello.

boxeadora Imane Khelif

El instituto de belleza Beauty Code e Imane Khelif publicaron en conjunto las imágenes, con un texto que busca generar consciencia ante las críticas que recibió la boxeadora por su género y apariencia. “Para conseguir su medalla, no tenía tiempo que perder en salones de belleza o de compras. Nunca sintió la necesidad de ajustarse a esos estándares para demostrar su valía", indicaron.

"Para mí, es una estrella, una eterna favorita. Desde Hassiba Boulmerka, ícono de mi generación, ninguna deportista ha suscitado tanta polémica como ella, bella como una mujer, radiante como una amazona de las auras”, continúa el posteo.

“Al cambiar de aspecto, Imane no pretendía cambiar su apariencia para encajar en los moldes en los que el mundo quiere encerrarnos. Su mensaje es mucho más profundo: el vestido no hace al monje, y la apariencia no revela la esencia de una persona. Puedes ser femenina y elegante cuando quieras, pero en el ring no necesitas adornos ni tacones altos. Sólo necesita estrategia, fuerza y contundencia, que es donde reside la esencia de su carácter”, analiza.