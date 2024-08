El desafiante comentario de la próxima rival de Imane Khelif en los Juegos Olímpicos de París 2024

Hámori, que se encuentra enfocada en ganar una medalla, dejó claro que no le interesa lo que se diga en redes sociales: "No hemos practicado ni peleado antes. No me importan las historias ni lo que está pasando en las redes sociales, sólo quiero estar centrada en mí misma", afirmó.

Y sumó: "He venido aquí para conseguir una medalla. No me importa nada. Iré al ring y conseguiré mi victoria. Confío en mis entrenadores y confío en mí misma. Si ella o él es un hombre, será una victoria más grande para mí si gano. Así que hagámoslo, será una gran pelea y espero poder ganar".

La boxeadora húngara viene de una victoria por decisión unánime contra la australiana Marissa Williamson y ahora se enfrentará a Khelif en los cuartos de final de la categoría hasta 66 kilos. Sin embargo, su declaración ha reavivado el debate sobre el género de Khelif, a pesar de que el tema ya había sido resuelto por las autoridades competentes.

El comunicado del COI por la polémica con Imane Khelif en los JJOO

El Comité Olímpico Internacional (COI) emitió este jueves un comunicado en conjunto con la Unidad de Boxeo (PBU) de los Juegos Olímpicos de París 2024 en el que se hizo referencia sin dar nombres a la polémica surgida de la pelea entre las boxeadoras Imane Khelif de Argelia y Ángela Carini de Italia.

"Toda persona tiene derecho a practicar deportes sin discriminación", arranca el mensaje. "Todos los atletas que participan en el torneo de boxeo de los Juego Olímpicos de París 2024 cumplen con la elegibilidad y las regulaciones de ingreso de la competencia, así como también con todas las regulaciones médicas aplicables que fueron establecidas por la Unidad de Boxeo de París 2024 (PBU)", establecieron.

"Como en las competencias de boxeo anteriores, el género y la edad de los atletas está basado en el de su pasaporte", señalaron para luego detallar que "estas reglas también se aplicaron durante el período de clasificación", incluidos los Juegos Panamericanos y sus equivalentes en cada continente, así como también los mundiales de boxeo de 2024.

"El PBU usó las reglas de boxeo de Tokio 2020 como guía para desarrollar sus regulaciones para los Juegos Olímpicos de París 2024", dijeron, "para minimizar el impacto en la preparación de atletas" y así "garantizar la consistencia" entre un torneo y otro

"Hemos visto información engañosa en artículos sobre dos atletas femeninas que compiten en los Juegos Olímpicos de París 2024. Dos atletas que han estado compitiendo en torneos internacionales de boxeo por muchos años en la categoría de mujeres, incluidos los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, los mundiales de la Asociación Internacional de Boxeo (AIB) y torneos asociados", establecieron desde el COI.

"Estas dos atletas fueron víctimas de una sorpresiva y arbitraria decisión de la AIB. Hacia el final del Mundial 2023 fueron súbitamente descalificadas sin ningún debido proceso", agregaron.