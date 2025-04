Impresionante: Luka Doncic volvió a Dallas, se quebró y se despachó con 45 puntos

En la pantalla gigante se proyectaron imágenes de sus mejores momentos en el club, y cuando salió a la cancha el estadio entero estalló en aplausos. El tipo no aguantó y se largó a llorar.

donic

“Cuando vi el video dije: ‘No hay forma de que juegue este partido’, pero mis compañeros me apoyaron mucho y eso lo agradezco”, declaró el base esloveno, todavía con la voz temblando tras la victoria. Y agregó con el corazón en la mano: “Amo a estos aficionados, amo esta ciudad. Son muchas emociones que no puedo explicarlas. Vine aquí con 18 años, sin saber qué esperar de la NBA, y me hicieron sentir en casa”.

Doncic, que había llegado desde el Real Madrid y fue elegido por los Mavs en el Draft 2018, no tuvo piedad con su ex equipo: metió 45 puntos, bajó 8 rebotes, dio 6 asistencias y clavó 7 triples en 38 minutos. Fue una bestialidad. Lo loco es que incluso los hinchas de Dallas lo aplaudían cuando anotaba. Una noche rara y mágica a la vez.

Y como si faltara algún condimento, LeBron James también se sumó al homenaje. El Rey, visiblemente conmovido, arengó al público local para que le rindieran tributo a Luka. Y todo el plantel angelino lo acompañó en ese gesto. Apenas terminó el encuentro, Doncic fue directo a abrazar a su viejo que estaba en la tribuna. Después saludó uno por uno a los empleados de los Mavericks y tuvo un momento especial con Dirk Nowitzki, leyenda viva del equipo texano.