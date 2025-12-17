Imputaron por lavado de dinero a Foster Gillet, empresario cercano a Javier Milei

Tofoni, titular de World Eleven y con una larga trayectoria en la organización de partidos de la Selección Argentina, fue el arquitecto del vínculo entre el capital estadounidense y el club presidido por Juan Sebastián Verón.

Ante la sospecha de maniobras de lavado de activos, el fiscal Guerberoff ordenó una serie de medidas de prueba inmediatas para reconstruir la ruta del dinero.

De esta manera, se libraron oficios a Estudiantes de La Plata y a otras instituciones deportivas que mantuvieron contacto o negociaciones con los imputados para conocer los detalles de los acuerdos firmados.

Al mismo tiempo La lupa de la justicia recae sobre la estructura contable de Grupo Gillet (propiedad del magnate estadounidense) y World Eleven (la firma de Tofoni).

Por último, la investigación también analiza la relación de los empresarios con el Gobierno Nacional, dada la cercanía pública que ambos han manifestado con el presidente Javier Milei y su defensa del modelo de las SAD.

El caso genera un fuerte cimbronazo en el mundo del fútbol, ya que pone bajo sospecha el financiamiento de las inversiones extranjeras en un momento de plena disputa política por la transformación jurídica de los clubes argentinos.