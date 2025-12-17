Javier Milei le puso fecha a "la inflación de cero coma algo"
A oscuras y con el mameluco de YPF, el Presidente brindó este miércoles una entrevista con Gordo Dan, donde volvió a usar el "riesgo kuka" como justificativo para las dificultades económicas.
En su reciente participación en el streaming libertario Carajo, el presidente Javier Milei volvió a lanzar su pronóstico económico y aseguró que para mediados del próximo año la inflación comenzará con "cero coma algo", pese a que los datos de los últimos meses no son para nada alentadores.
En La Misa, el programa que conduce Daniel Parisini, conocido como "Gordo Dan", el mandatario celebró el desempeño del programa económico, destacó el triunfo de La Libertad Avanza (LLA) en las legislativas de octubre y explicó su teoría sobre el "riesgo kuka" que afectaba las inversiones en el país.
Casi a oscuras y con el mameluco de YPF, el Presidente fue tajante respecto a los tiempos de estabilización de precios y auguró: "Para mitad del año que viene o agosto, la inflación va a pasar a ser de cero coma algo, seguro va a empezar con cero".
De este modo, Milei explicó que el éxito del programa ya se percibe en el Índice de Precios Mayoristas y que el impacto en el IPC (Índice de Precios al Consumidor) es solo cuestión de tiempo. "El programa está funcionando muy bien y después se va a reflejar en el IPC, tarda un poco más", sostuvo.
En el plano político, el mandatario hizo una lectura triunfalista de los comicios de octubre, donde su fuerza se impuso por amplio margen. "Sacamos 41% contra 24%, es como ganar en primera vuelta", señaló, aventurando que el resultado habría sido aún mayor si su imagen figuraba en las boletas.
Asimismo, Milei profundizó en el concepto de "riesgo kuka", que término que utiliza para argumentar la incertidumbre financiera supuestamente generada por el kirchnerismo antes de la elección: consideró que la oposición alentó un escenario de "fin del mundo" que elevó el riesgo país y desalentó el ahorro.
"Mientras más incertidumbre metían, más subía el riesgo país. El dinero no tiene nada que ver acá, tiene que ver con cómo se van asignando los recursos", justificó el Presidente, explicando que la derrota de la oposición despejó ese escenario de desconfianza para los inversores.
