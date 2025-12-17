Javier Milei le puso fecha a "la inflación de cero coma algo"

Asimismo, Milei profundizó en el concepto de "riesgo kuka", que término que utiliza para argumentar la incertidumbre financiera supuestamente generada por el kirchnerismo antes de la elección: consideró que la oposición alentó un escenario de "fin del mundo" que elevó el riesgo país y desalentó el ahorro.

"Mientras más incertidumbre metían, más subía el riesgo país. El dinero no tiene nada que ver acá, tiene que ver con cómo se van asignando los recursos", justificó el Presidente, explicando que la derrota de la oposición despejó ese escenario de desconfianza para los inversores.