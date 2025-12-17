La extraña reacción de Javier Milei por un joven parecido a él: "Tenemos que regalarle..."

El mandatario celebró el desempeño del programa económico, destacó el triunfo de La Libertad Avanza (LLA) en las legislativas de octubre y explicó su teoría sobre el "riesgo kuka" que afectaba las inversiones en el país.

A lo largo de la nota, el Presidente fue tajante respecto a los tiempos de estabilización de precios y auguró: "Para mitad del año que viene o agosto, la inflación va a pasar a ser de cero coma algo, seguro va a empezar con cero".

De este modo, Milei explicó que el éxito del programa ya se percibe en el Índice de Precios Mayoristas y que el impacto en el IPC (Índice de Precios al Consumidor) es solo cuestión de tiempo. "El programa está funcionando muy bien y después se va a reflejar en el IPC, tarda un poco más", sostuvo.