La extraña reacción de Javier Milei por un joven parecido a él: "Tenemos que regalarle..."
Durante la nota con Carajo, el mandatario quedó deslumbrado por la presencia de un joven caracterizado como él.
Casi en simultáneo con la actividad del Congreso por las sesiones extraordinarias, el presidente Javier Milei participó este miércoles de una entrevista en el streaming libertario Carajo, donde le apareció un "clon" que sorprendió a más de uno.
En La Misa, el programa que conduce Daniel Parisini, conocido como "Gordo Dan", el mandatario se apersonó vestido con el mameluco de YPF y dio una nota casi a oscuras, como acostumbra. Su visita generó una convocatoria de libertarios en las inmediaciones del canal de streaming.
Fue entonces cuando, en plena entrevista, el Presidente notó que había un joven de apariencia similar a él, además de estar caracterizado. "Mirá, se parece a mí... es parecido de verdad. Le tenemos que regalar un mameluco", reaccionó.
Las promesas de Javier Milei
En su reciente participación en el streaming libertario Carajo, el presidente Javier Milei volvió a lanzar su pronóstico económico y aseguró que para mediados del próximo año la inflación comenzará con "cero coma algo", pese a que los datos de los últimos meses no son para nada alentadores.
El mandatario celebró el desempeño del programa económico, destacó el triunfo de La Libertad Avanza (LLA) en las legislativas de octubre y explicó su teoría sobre el "riesgo kuka" que afectaba las inversiones en el país.
A lo largo de la nota, el Presidente fue tajante respecto a los tiempos de estabilización de precios y auguró: "Para mitad del año que viene o agosto, la inflación va a pasar a ser de cero coma algo, seguro va a empezar con cero".
De este modo, Milei explicó que el éxito del programa ya se percibe en el Índice de Precios Mayoristas y que el impacto en el IPC (Índice de Precios al Consumidor) es solo cuestión de tiempo. "El programa está funcionando muy bien y después se va a reflejar en el IPC, tarda un poco más", sostuvo.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario